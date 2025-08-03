Бойові літаки Повітряних сил збройних сил Туреччини здійснили навчальні польоти у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
Про це Міністерство оборони Туреччини повідомило у соцмережі Х.
“Бойові літаки, що належать нашим Повітряним силам, виконали навчальні польоти у міжнародному повітряному просторі Чорного моря”, - йдеться у повідомленні.
Міноборони Туреччини також опублікувало відео цих польотів.
🗓️ 30 Temmuz 2025— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2025
✈️ Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçaklar, Karadeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XYSj6kAagV