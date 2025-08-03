Міноборони опублікувало відео цих польотів.

Бойові літаки Повітряних сил збройних сил Туреччини здійснили навчальні польоти у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Про це Міністерство оборони Туреччини повідомило у соцмережі Х.

“Бойові літаки, що належать нашим Повітряним силам, виконали навчальні польоти у міжнародному повітряному просторі Чорного моря”, - йдеться у повідомленні.

Міноборони Туреччини також опублікувало відео цих польотів.