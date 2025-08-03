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Турецькі винищувачі здійснили навчальні польоти над Чорним морем

Міноборони опублікувало відео цих польотів. 

Турецькі винищувачі здійснили навчальні польоти над Чорним морем
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Бойові літаки Повітряних сил збройних сил Туреччини здійснили навчальні польоти у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Про це Міністерство оборони Туреччини повідомило у соцмережі Х. 

“Бойові літаки, що належать нашим Повітряним силам, виконали навчальні польоти у міжнародному повітряному просторі Чорного моря”, - йдеться у повідомленні.

Міноборони Туреччини також опублікувало відео цих польотів. 
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