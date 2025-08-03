Розвідка: Лукашенко готує "чистки" у МЗС Білорусі

У найближчій перспективі очікується заміна частини дипломатів на більш лояльних і керованих осіб.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко найближчим часом готує заміну частини дипломатів на більш лояльних і керованих.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

"У Мінську вперше з 2021 року відбулася нарада керівників білоруських дипломатичних місій. Формальна мета – адаптація зовнішньої політики до умов нестабільності на міжнародних ринках. Фактична – пошук шляхів економічного виживання під санкційним тиском", – кажуть у СЗРУ.

Лукашенко поставив чітке завдання: зовнішньополітична служба має приносити економічну віддачу. "Економіка шкутильгає, з експортом проблеми", – визнав він під час виступу.

За підсумками січня–травня 2025 року, загальний експорт товарів і послуг виріс лише на 0,4 % р/р, тоді як імпорт зріс на 3,3 %.

Торговельне сальдо знову пішло в мінус і вже перевищило $770 млн, що майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Ключовий тягар – саме товари. Їх експорт зменшився на 3,1 %, тоді як імпорт зріс на 2 %.

Навіть на головному ринку – російському – білоруська промисловість втрачає позиції. Постачання машинобудівної продукції до рф (включно з тракторами, комбайнами та легковими авто) знизилось на $320 млн лише за п’ять місяців.

Попри економічні складнощі лукашенко продовжує використовувати дипломатію як інструмент зовнішньополітичного маневру. Мінськ намагається переконати Захід у провалі санкційної політики та одночасно натякає на можливість звільнення політичних в’язнів в обмін на поступки.

Водночас Кремль залишається головним політичним і економічним пріоритетом Мінська. Проте навіть тісні зв’язки з кремлем не рятують від структурних дисбалансів: білоруські товари витісняються з ключових ринків – як у ЄС, так і в Африці й Азії. Причина – вторинні санкції, що зачепили торгівлю добривами, металом та сталлю.

За даними СЗРУ, у найближчій перспективі очікується заміна частини дипломатів на лояльніших і керованіших осіб. Це підкреслює: для Лукашенка МЗС – не зовнішньополітичний інструмент, а менеджерська структура, завдання якої – підтримати економіку в умовах ізоляції.