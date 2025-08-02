Bloomberg: цього року зменшилась кількість диверсій на Заході у межах російської гібридної війни

З початку року було зафіксовано 11 ймовірних російських диверсій, тоді як за весь 2024 рік – понад 30.

Американські та європейські чиновники заявляють, що цього року вони спостерігають зменшення кількості російських диверсій на своїй території, що свідчить про те, що спецслужби Путіна ймовірно стримують кампанію гібридної війни, пише Bloomberg.

За словами чиновників, які попросили не називати їх імен, обговорюючи делікатні питання, скорочення операцій, у яких агенти російської розвідки платять посередникам за напади на цивільну інфраструктуру та окремих осіб, пояснюється низкою факторів. Одним з основних пояснень є те, що Москва може посилювати контроль над атаками, довіреними ненадійним місцевим злочинцям, деякі з яких вийшли з-під контролю та ризикували серйозним прорахунком, повідомили джерела.

У звіті аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) зроблено висновок, що між січнем і травнем цього року в Європі сталося 11 диверсій, в яких підозрюють Росію, включаючи спробу саботажу волоконно-оптичних кабелів та веж стільникового зв'язку у Швеції. Це можна порівняти з рекордно високим показником у понад 30 випадків за весь 2024 рік, згідно з масивом даних IISS щодо атак на енергетичні, комунікаційні, транспортні, військові, водні та підводні цілі.

Західні чиновники вважають, що одним із факторів може бути те, що Путін хотів уникнути подальшого протистояння з Дональдом Трампом в перші місяці його другого терміну, оскільки президент США прагнув швидко досягти мирної угоди в Україні.

Інші можливі причини: потенційних диверсантів відлякують гучні судові процеси над “колегами”, затриманими правоохоронними органами, що змушує Москву адаптувати свою тактику, а також перенаправляти в останні місяці ресурси російської військової розвідки ГРУ в Україну.

Західні чиновники стверджують, що гібридні операції стали ключовою частиною російського стратегічного плану після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли США та Європа надіслали Києву зброї на мільярди доларів для самозахисту. Оскільки значна частина Європи останніми роками висилає російських шпигунів, пов'язаних з її посольствами, посадовці кажуть, що Москва перейшла до залучення місцевих мешканців до здійснення актів насильства, саботажу та підпалів у рамках кампанії з деструктивного впливу.

У липні трьох жителів Великої Британії було засуджено за здійснення підпалу за замовленням російських спецслужб у березні 2024 року лондонського складу фірми, яка постачала товари, зокрема супутникове обладнання Starlink, до України. Кен МакКаллум, керівник британської служби внутрішньої безпеки MI5, минулого року заявив, що Росія мала на меті створити «тривалий хаос на британських та європейських вулицях».

У травні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив російські розвідувальні служби в організації підпалу 2024 року, який майже повністю знищив торговий центр у Варшаві.

Серед інших інцидентів, які приписують Москві, – вандалізм, глушіння сигналів GPS та зірваний план замаху на генерального директора німецької збройової компанії.

«Росія зараз веде дві війни», – заявив минулого року президент Фінляндії Александер Стубб. «Одна – це кінетична, звичайна війна в Україні. Інша – це гібридна війна в Європі та на Заході з метою вплинути на тон публічного дискурсу або якимось чином похитнути наше відчуття безпеки».

Зміни до законодавства в таких країнах, як Велика Британія, збільшили тюремні покарання за участь у таких інцидентах. Це підвищило ризик для потенційних диверсантів, яким російська розвідка часто платить лише кілька сотень євро або фунтів стерлінгів, і вони не мають дипломатичного захисту, якщо їх спіймають.

Хоча цього року кількість диверсій зменшилася, європейські уряди продовжують фіксувати регулярні та серйозні випадки російських кібератак та більш традиційні спроби шпигунства, заявили деякі чиновники.