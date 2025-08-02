Йорданія заявила, що ліквідувала двох озброєних людей на кордоні із Сирією

Повідомляється, що решту озброєної групи відтіснили до Сирії.

Збройні сили Йорданії повідомили в суботу, що їхні підрозділи вбили двох озброєних осіб після "зірваної спроби проникнення" через кордон із Сирією.

Про це пише Reuters.

Йорданські збройні сили не надали додаткових подробиць, але зазначили, що решту озброєної групи відтіснили назад на територію Сирії.

Збройні сили Йорданії регулярно звітують про запобігання спробам незаконного перетину кордону, зокрема з метою контрабанди наркотиків.

У січні Йорданія та Сирія домовилися створити спільний комітет безпеки для охорони кордону, боротьби з контрабандою зброї та наркотиків, а також для запобігання відновленню діяльності бойовиків "Ісламської держави".