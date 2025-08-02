Король Малайзії здійснить державний візит до Росії і зустрінеться з Путіним

Під час візиту буде йтися про такі сектори: торгівля, освіта та технології.

Король Малайзії, султан Ібрагім Іскандар, здійснить перший державний візит монарха з країни до Росії на запрошення президента Володимира Путіна.

Про це пише Bloomberg.

Візит триватиме з 5 по 10 серпня.

“Цей візит також відображає важливу роль малайзійської монархії в просуванні національної дипломатії”, – йдеться у заяві палацу.

Під час візиту буде йтися про такі сектори: торгівля, освіта та технології.

Султан Ібрагім відвідає державний бенкет, організований Путіним, відвідає компанію з розробки автомобільних технологій і технологічно-інноваційний центр “Точка Кіпенія”.

Після завершення візиту до Москви король 8 серпня вирушить до Казані, де відвідає завод з виробництва вертольотів.

Візит відбувається після поїздки прем'єр-міністра Анвара Ібрагіма до Москви у травні, під час якого відбулися переговори про освіту, сільське господарство, продовольчу безпеку, енергетику та оборону. Під час зустрічі Путін розкритикував розслідування Організації Об'єднаних Націй, яке визнало його країну відповідальною за збиття рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, унаслідок якого загинули всі 298 пасажирів та членів екіпажу у 2014 році.