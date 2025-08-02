Віткофф відвідав центр розподілу гуманітарної допомоги у Смузі Гази

Віткофф, Трамп і Нетаньягу обговорили гуманітарну ситуацію в Смузі Гази, іранське питання та долю ізраїльських заручників.

Спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф та посол США в Ізраїлі Майк Хакабі відвідали центр розподілу гуманітарної допомоги у Рафіасі у Секторі Гази, керований організацією Gaza Humanitarian Foundation через ростання міжнародної стурбованості щодо системи розподілу допомоги.

Про це пише Times of Israel.

Віткофф сказав, що провів п'ять годин у Газі, "встановлюючи факти на місцях, оцінюючи умови та зустрічаючись з Гуманітарним фондом Гази".

"Мета візиту — дати президенту США Дональду Трампу чітке уявлення про гуманітарну ситуацію і допомогти розробити план із доставки продовольства і медичної допомоги населенню Гази", — написав він в Х.

Хакабі, який супроводжував Віткоффа під час візиту до Гази, назвав спільну ініціативу, яку підтримують США та Ізраїль, "неймовірним подвигом".

Хакабі повідомив, що він і Віткофф прибули в Газу, "щоб дізнатися правду про пункти роздачі допомоги" Гуманітарним фондом Гази.

"Ми отримали повідомлення від Армії оборони Ізраїлю і поговорили з людьми на місцях. GHF доставляє понад мільйон порцій їжі на день, це неймовірний подвиг!", — пише Хакабі.

Також у своєму особистому акаунті "X" Хакабі додав, що "Хамас ненавидить GHF тому що він постачає їжу людям, не будучи розграбованим ХАМАСом".

Після поїздки в Газу Віткофф розмовляв із президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу. Політики обговорили гуманітарну ситуацію в Смузі Гази, іранське питання та долю ізраїльських заручників.

Зі свого боку Трамп у п'ятницю заявив виданню Axios, що він працює над планом "нагодувати людей" у Газі.

"Ми хочемо допомогти людям. Ми хочемо допомогти їм вижити. Це мало статися давним-давно", — сказав Трамп.

При цьому він відмовився надати подробиці про новий гуманітарний план, який Білий дім, за його словами, незабаром оголосить.

Наразі незрозуміло, чи означатиме це просто розширення GHF або ж ідеться про створення абсолютно нового механізму.