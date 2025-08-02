Байден попередив американців про "темні часи" через Трампа

Колишній президент Сполучених Штатів Джо Байден під час рідкісної нині появи на публіці дав оцінку діям свого наступника Дональда Трампа щодо верховенства права.

Як пише CNN, демократ виступив на конференції адвокатів у Чикаго, де заявив, що Америка перебуває під тиском "того хлопця, який зараз наш президент". Загалом у своїй промові Байден жодного разу не назвав політичного опонента на ім'я.

За словами ексглави держави, "виконавча влада робить все можливе для демонтажу конституції". Байден також змалював каденцію Трампа як "темні часи" і застеріг громадян США "готуватися, бо це ще тільки початок". Він також попередив, що "майбутнє країни під загрозою".

При цьому демократ "пишається, що призначив суддів, які намагаються діяти незалежно, справедливо та неупереджено" - вочевидь маючи на увазі тих служителів Феміди, які блокують укази Трампа у судах різних рівнів.