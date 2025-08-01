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У Німеччині знову підпалили ключову залізничну колію країни

Це сталося за кілька годин після того, як пожежа в кабельному каналі викликала масштабні перебої в роботі поїздів на тій самій ділянці у західному місті Дюссельдорф.

Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

У Німеччині ключова залізнична лінія у західному місті Дюссельдорф постраждала від другого підпалу за два дні, пише DW з посиланням на поліцію країни. 

Це сталося за кілька годин після того, як пожежа в кабельному каналі викликала масштабні перебої в роботі поїздів на тій самій ділянці. Перше займання паралізувало рух великою лінією між Дюссельдорфом і сусіднім Дуйсбургом. 

Поліція повідомила німецькому інформаційному агентству DPA, що у двох інцидентах використали аналогічний запальний пристрій.

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn заявив про “вандалізм” і попередив про зміни у розкладі та затримках поїздів. Компанія заявила, що перебої, ймовірно, триватимуть щонайменше до ранку суботи.

Серед постраждалих залізничних маршрутів є й ті, що обслуговують міжнародний аеропорт Дюссельдорфа, четвертий за завантаженістю аеропорт Німеччини.

Відповідальність за інцидент у четвер взяло на себе самопроголошене угруповання “Angry Birds Commando”, яке опублікувало на лівій платформі Indymedia таку заяву: “Багато працювало б набагато краще без промислової системи”.

Поліція повідомила регіональний громадський телеканал WDR, що має підозру в “саботажі”. Жодна особа чи група поки що не взяли на себе відповідальність за інцидент у п'ятницю.
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