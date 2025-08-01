У Білому домі побудують новий бальний зал за $200 млн

Білий дім оголосив про плани будівництва нового бального залу вартістю $200 мільйонів. Такий зал давно хотів побудувати президент США Дональд Трамп.

Про це пише ВВС.

Новий зал, розрахований на 650 осіб, зведуть поруч із "модернізованим" східним крилом Білого дому, де наразі розміщені офіси першої леді Меланії Трамп та інших топчиновників адміністрації.

За словами прессекретарки Каролайн Левітт, кошти на проєкт пожертвує безпосередньо Трамп та інші, поки анонімні, донори. Роботи планують розпочати у вересні.

Американський лідер неодноразово обіцяв збудувати "прекрасний" бальний зал у Білому домі. У 2016 році навіть запропонував виділити $100 мільйонів ще за адміністрації Барака Обами, але той відхилив пропозицію.

Більшість офіційних заходів у Білому домі зараз проводяться в набагато меншій Східній залі, яка вміщує приблизно 200 осіб. Для масштабніших подій, іноді за участі світових лідерів, на Південній галявині встановлюють великі намети.На брифінгу в четвер Левітт заявила, що нова "дуже необхідна й вишукана прибудова" матиме площу близько 8 360 кв. м і зможе приймати близько 650 гостей. За її словами, це дозволить уникнути використання "великих і непривабливих" наметів під час державних вечерь і великих подій.

Очікують, що будівництво завершиться задовго до завершення президентського терміну Трампа в січні 2029 року.Трамп обрав головним архітектором компанію McCrery Architects, яка "спеціалізується" на класичних архітектурних дизайнах і локалізується у Вашингтоні.

Згідно із візуалізаціями, які оприлюднив Білий дім, новий зал буде архітектурно подібним до решти будівлі, з розкішним інтер'єром, люстрами та орнаментованими колонами. Також зображено, як виглядатиме оновлене Східне крило після реконструкції – новий зал буде з правого боку будівлі.

Фото: Пресслужба Білого дому Візуалізація нового бального залу у Білому домі

Офіси в Східному крилі, зокрема кабінет Меланії Трамп, тимчасово переведуть на інше місце на час будівництва.Трамп неодноразово публічно висловлював бажання збудувати бальний зал у рамках реновацій Білого дому. Раніше вже встановили дві великі флагштоки, нові золоті прикраси в Овальному кабінеті, а також знесли й замостили знаменитий Розарійний сад.

"Ще не було президента, який розумівся б на бальних залах. Я вмію будувати", – сказав Трамп під час заходу в Білому домі в четвер.