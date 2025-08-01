Трамп підвищив тариф на товари з Канади до 35%

Формально через наркотики, але причетна Палестина.

Президент США Дональд Трамп в останній день встановленого ним дедлайну для торговельних перемовин підписав виконавчий указ про запровадження ставки мита у 35% замість 25% на товари з Канади.

Як пише BBC, рішення має набути чинності опівночі за східноамериканським часом (7 година ранку за Києвом - ред.).

Формальною причиною для підвищення тарифу стала "нездатність співпрацювати зі Сполученими Штатами над подоланням кризи, пов'язаної з потоком фентанилу та інших наркотиків через кордон".

Проте у Білому домі не приховували, що на рішення також вплинула заява Канади про намір восени офіційно визнати державу Палестина - тенденція у світовій політиці, якій Вашингтон активно чинить опір, погрожуючи політичними та економічними наслідками.

Тариф у 35% не поширюватиметься лише на товари, які прописані в окремому договорі між США, Канадою та Мексикою.