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Трамп хоче провести саміт G20 у своєму гольф-клубі, Білий дім "не в курсі"

Наступного року двадцятку лідерів прийматимуть США.

Трамп хоче провести саміт G20 у своєму гольф-клубі, Білий дім "не в курсі"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має бажання провести саміт країн "Великої двадцятки" у 2026 році у власному гольф-клубі, розташованому в штаті Флорида.

Як пише Reuters, такі чутки активно ширяться в американських ЗМІ. Під час своєї першої каденції республіканець планував використати власний маєток для організації саміту "Великої сімки", але скасував рішення на тлі критики щодо просування власних бізнес-інтересів за рахунок державних. 

Водночас у Білому домі офіційно стверджують, що локація для саміту G20 "досі не обрана" і "остаточного рішення чи планів немає".

Трамп не хоче відвідувати цьогорічний саміт, який у листопаді прийматиме Південна Африка: через погані стосунки з владою країни та звинувачення її у "геноциді білих" президент США планує надіслати замість себе когось іншого або взагалі відмовитися від делегації. 
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