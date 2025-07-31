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Франція хоче домогтися від США скасування мит на експорт вин

Міністр економіки та міністр зовнішньої торгівлі мають зустрітися з представниками Європейської комісії наступного тижня і обговорити це питання.

Франція хоче домогтися від США скасування мит на експорт вин

Франція хоче домогтися від Сполучених Штатів Америки зниження або скасування мит на свої вина та спиртні напої.

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Про це повідомляє France Info.

"Те, на чому ми наполягаємо дуже чітко, – це звільнення вин і спиртних напоїв, на додаток до авіації", – заявив заступник міністра з питань зовнішньої торгівлі Лоран Сен-Мартен.

За його словами, захист цього сектора є важливим для французької ідентичності.

Міністр економіки Ерік Ломбар та Лоран Сен-Мартен мають зустрітися з представниками Європейської комісії наступного тижня. Раніше її президентка Урсула фон дер Ляєн повідомила, що сторони відклали рішення щодо алкоголю через відсутність остаточної домовленості.

Щодо винятків, в ЄС заявили, що більше не буде жодних митних зборів у стратегічних секторах, таких як авіація, а також виробництво певних хімічних та сільськогосподарських продуктів. 

27 липня президент США Дональд Трамп і президентка Європейської комісії Фон дер Ляєн оголосили, що досягнули домовленості про нові правила торгівлі, які зачеплять приблизно 40 % світового ВВП. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Про що США і ЄС домовилися, а про що ні".
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