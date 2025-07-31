Франція хоче домогтися від США скасування мит на експорт вин

Франція хоче домогтися від Сполучених Штатів Америки зниження або скасування мит на свої вина та спиртні напої.
Про це повідомляє France Info.
"Те, на чому ми наполягаємо дуже чітко, – це звільнення вин і спиртних напоїв, на додаток до авіації", – заявив заступник міністра з питань зовнішньої торгівлі Лоран Сен-Мартен.
За його словами, захист цього сектора є важливим для французької ідентичності.
Міністр економіки Ерік Ломбар та Лоран Сен-Мартен мають зустрітися з представниками Європейської комісії наступного тижня. Раніше її президентка Урсула фон дер Ляєн повідомила, що сторони відклали рішення щодо алкоголю через відсутність остаточної домовленості.
Щодо винятків, в ЄС заявили, що більше не буде жодних митних зборів у стратегічних секторах, таких як авіація, а також виробництво певних хімічних та сільськогосподарських продуктів.
27 липня президент США Дональд Трамп і президентка Європейської комісії Фон дер Ляєн оголосили, що досягнули домовленості про нові правила торгівлі, які зачеплять приблизно 40 % світового ВВП. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Про що США і ЄС домовилися, а про що ні".