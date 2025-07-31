США та Пакистан досягли торговельної угоди, яка передбачає розробку нафтових запасів

Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення угоди з Пакистаном, яка передбачає допомогу Вашингтона у розробці нафтових запасів цієї південноазійської країни.
Про це повідомляє DW.
“Ми щойно уклали угоду з Пакистаном, згідно з якою Пакистан та Сполучені Штати співпрацюватимуть над розробкою своїх величезних нафтових запасів”, – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.
Пакистан заявив, що угода призведе до зниження тарифів на його експорт до США. Віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ країни Ішак Дар підтвердив угоду у своїй заяві.
Деталі угоди, включно з узгодженою тарифною ставкою та запасами нафти, про які говорив Трамп, не відомі. Трамп також не згадав про тарифи у своїй заяві.
“Ми перебуваємо в процесі вибору нафтової компанії, яка очолить це партнерство”, – сказав президент США.
У квітні Пакистан зіткнувся з потенційним тарифом у розмірі 29% з боку США, який пізніше був призупинений на 90 днів, щоб дати змогу розпочати торговельні переговори.
Міністр фінансів Пакистану Мохаммад Аурангзеб заявив, що провів зустрічі з високопосадовцями США у Вашингтоні, і назвав угоду “виграшною” ситуацією як для своєї країни, так і для США. Аурангзеб відвідує столицю США вдруге за два тижні, що, за його словами, є завершальним етапом переговорів щодо тарифної угоди.
- Вчора Трамп заявив про запровадження з 1 серпня 25% мит на імпортні товари з Індії за купівлю російської нафти.
- Трамп також у середу оголосив про запровадження на товари із Бразилії ставки тарифного мита у розмірі 50%. Таким чином він покарав бразильську владу за кримінальну справу проти колишнього президента Жаїра Болсонару, якому американський президент відверто симпатизує.