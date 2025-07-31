США та Пакистан досягли торговельної угоди, яка передбачає розробку нафтових запасів

Пакистан та Сполучені Штати співпрацюватимуть над розробкою своїх величезних нафтових запасів південноазійської країни.

Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення угоди з Пакистаном, яка передбачає допомогу Вашингтона у розробці нафтових запасів цієї південноазійської країни.

Про це повідомляє DW.

“Ми щойно уклали угоду з Пакистаном, згідно з якою Пакистан та Сполучені Штати співпрацюватимуть над розробкою своїх величезних нафтових запасів”, – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Пакистан заявив, що угода призведе до зниження тарифів на його експорт до США. Віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ країни Ішак Дар підтвердив угоду у своїй заяві.

Деталі угоди, включно з узгодженою тарифною ставкою та запасами нафти, про які говорив Трамп, не відомі. Трамп також не згадав про тарифи у своїй заяві.

“Ми перебуваємо в процесі вибору нафтової компанії, яка очолить це партнерство”, – сказав президент США.

У квітні Пакистан зіткнувся з потенційним тарифом у розмірі 29% з боку США, який пізніше був призупинений на 90 днів, щоб дати змогу розпочати торговельні переговори.

Міністр фінансів Пакистану Мохаммад Аурангзеб заявив, що провів зустрічі з високопосадовцями США у Вашингтоні, і назвав угоду “виграшною” ситуацією як для своєї країни, так і для США. Аурангзеб відвідує столицю США вдруге за два тижні, що, за його словами, є завершальним етапом переговорів щодо тарифної угоди.