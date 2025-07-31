США повертаються. Американська зброя за європейські гроші

Дональд Трамп також починає погрожувати Володимиру Путіну, урізає строки для досягнення перемир’я. Дмитро Медвєдєв у відповідь погрожує США війною — фізично кремлівські не готові вичавити із себе щось, крім того, що всі цілі СВО будуть виконані.
Бо Москву, вочевидь, не тішить повернення мільйона з гаком ветеранів, які спитають, а де, власне, «Армати», система «Пересвєт» і чи варті руїни Авдіївки сотень тисяч калік і трупів. Як і те, що економіка впаде за будь-якого сценарію — роки війни виставлять рахунок обов'язково.
Ще й європейці заявляють, що нова адміністрація США виходить з анабіозу. Імовірно, зрозуміла, що глобалізація сягнула такого рівня, що не вдасться сховатися за великим красивим океаном. Та і європейські гроші не пахнуть.
Як це все буде на практиці? Держдеп дозволив до продажу два пакети озброєння — батарею Hawk phase III за 179 млн доларів і БМП Bradley на 150 млн.
Hawk phase III — це відносно недорогий і ефективний мисливець на баражувальні боєприпаси і крилаті ракети у глибині, об'єктову ППО.
ЗРК уже не може нарівні протистояти сучасним літакам з контейнерами РЕБ, керованими бомбами і протирадіолокаційними ракетами, у тому числі через достатньо тривалу зміну позиції стаціонарними пусковими.
Але проти «шахедів» і перероблених протикорабельних ракет для стрільби по містах система згодиться з головою.
Для нас це добре, тому що у Hawk радіокомандне наведення — можна організувати дистанційний підрив досить потужної і важкої ракети, щоб фарширувати дрони уламками і реально звільнити більш маневрені системи для захисту тактичного тилу.
У фази 3 модернізований радар, здатний засікати цілі одним скануванням, без безперервного випромінювання (це підвищує виживання) і канальність для ураження відразу кількох цілей, навіть тих, що летять низько.
Шкода, що це не остання модернізація проти балістики, але в наших умовах перебирати не доводиться.
Ракет до Hawk виробили багато — понад 25 тисяч штук. Є запас у Тайваню, Швеції, Ізраїлю, Румунії, Греції.
У Греції є матеріальна база та компетенції для ремонту — вони модернізують свої батареї до останньої ітерації, тож підрядник з Греції є в ланцюжку поставок для Києва.
Загалом з боку США відновлено гонку — засоби доставки для ППО України, паліативні системи тощо проти «шахедів» і крилатих ракет.
Імовірно, всі надлишки зі зберігання та батареї, що виводять з бойового чергування по всьому світу, поїдуть до нас. Це ще й вигідно — можна заробити на модернізації, логістиці, навчанні, а не на утилізації.
І нехай РФ вкладає валюту в машкомплекти для баражувальних БпЛА, електроніку, верстати і лінії для розширення — проти цього використовують тисячі західних ракет з терміном зберігання, що спливає. Особливо за гроші топових економік ЄС.
З Bradley також все зрозуміло — попри створення кілзон, появу у противника аналогів Vampire, оптоволокна, альтернативи механізованому штурму немає і не буде.
Будь-яке просування на багі й мотоциклах вкрай кровопролитне і повільне — тичок механізованою ротою не має собі рівних. Просто потрібно враховувати третій вимір, коригування артилерійського вогню з робочими 24/7 БпЛА і взаємодію з малою ППО по дронах.
Крім того, постачання, евакуація, висування на точку груп проти БпЛА, з ПЗРК, дробовиками, ранцевим РЕБом — усе це краще робити на добре броньованій, оснащеній тепловізорами й навігаційними системами машині.
Середня ціна цієї БМП — 2 млн доларів, тому разом з боєприпасами, ремонтами і запасними частинами до нас приїде чимала кількість.
Відновлено ремонт, модернізацію, постачання запасних стволів до САУ й ППО — Вашингтон, схоже, смакує постачання за гроші.
10 млрд доларів від ЄС на американську зброю — найімовірніше, системи ПРО, перехоплювачі, засоби боротьби з «шахедами», ОТРК. Це те, що самотужки Європа не потягне в кількостях тут і зараз.
Імовірно, саме це, а також загроза посилення санкцій США для всіх, хто будує обхід, і спровокували заяву Лаврова про те, що вперше Росія за століття воює без союзників.
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Це досить характерний дзвіночок: мовляв, не з нами чучхе та Іран, не в нас тут був форум БРІКС, не ми зламали блокаду і готові битися 30 років. Очевидне пояснення майбутніх подій, які дещо дискомфортно сприйматимуть у Росії.
Очевидно, що, попри тактичне просування, стратегічно завдати нам поразки Москва не може. А чекати далі під ударами далеких дронів і постачанням зброї на десятки мільярдів усе болючіше. Адже окупована територія — буквально перетерті руїни, без людей та інфраструктури. Куди, як у суху землю, заливають гроші та ресурси.
Продовжувати таку війну далі — формене божевілля. Події прискорюватимуться — очевидно, що жодні прориви ДРГ до Покровська не призведуть цього літа до падіння фронту. А це означає або мобілізацію в РФ і сповзання у величезне чучхе, або відповзання і прийняття реальності.