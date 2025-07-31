США повертаються. Американська зброя за європейські гроші

Німеччина, скандинавські країни, зокрема Норвегія, і, ймовірно, держави, котрі побоюються, що війна може перекинутися на їхню територію, готові витратити близько 10 млрд доларів.

Що ж, адміністрація президента Трампа схвалила продаж американської зброї за європейські гроші для України.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп також починає погрожувати Володимиру Путіну, урізає строки для досягнення перемир’я. Дмитро Медвєдєв у відповідь погрожує США війною — фізично кремлівські не готові вичавити із себе щось, крім того, що всі цілі СВО будуть виконані.

Бо Москву, вочевидь, не тішить повернення мільйона з гаком ветеранів, які спитають, а де, власне, «Армати», система «Пересвєт» і чи варті руїни Авдіївки сотень тисяч калік і трупів. Як і те, що економіка впаде за будь-якого сценарію — роки війни виставлять рахунок обов'язково.

Ще й європейці заявляють, що нова адміністрація США виходить з анабіозу. Імовірно, зрозуміла, що глобалізація сягнула такого рівня, що не вдасться сховатися за великим красивим океаном. Та і європейські гроші не пахнуть.

Як це все буде на практиці? Держдеп дозволив до продажу два пакети озброєння — батарею Hawk phase III за 179 млн доларів і БМП Bradley на 150 млн.

Hawk phase III — це відносно недорогий і ефективний мисливець на баражувальні боєприпаси і крилаті ракети у глибині, об'єктову ППО.

Фото: defence-ua.com ЗРК Hawk Phase III

ЗРК уже не може нарівні протистояти сучасним літакам з контейнерами РЕБ, керованими бомбами і протирадіолокаційними ракетами, у тому числі через достатньо тривалу зміну позиції стаціонарними пусковими.

Але проти «шахедів» і перероблених протикорабельних ракет для стрільби по містах система згодиться з головою.

Для нас це добре, тому що у Hawk радіокомандне наведення — можна організувати дистанційний підрив досить потужної і важкої ракети, щоб фарширувати дрони уламками і реально звільнити більш маневрені системи для захисту тактичного тилу.

У фази 3 модернізований радар, здатний засікати цілі одним скануванням, без безперервного випромінювання (це підвищує виживання) і канальність для ураження відразу кількох цілей, навіть тих, що летять низько.

Шкода, що це не остання модернізація проти балістики, але в наших умовах перебирати не доводиться.

Ракет до Hawk виробили багато — понад 25 тисяч штук. Є запас у Тайваню, Швеції, Ізраїлю, Румунії, Греції.

Фото: beeldbank.nimh.nl Радіолокаційний дисплей на тактичній консолі та система керування системою HAWK

У Греції є матеріальна база та компетенції для ремонту — вони модернізують свої батареї до останньої ітерації, тож підрядник з Греції є в ланцюжку поставок для Києва.

Загалом з боку США відновлено гонку — засоби доставки для ППО України, паліативні системи тощо проти «шахедів» і крилатих ракет.

Імовірно, всі надлишки зі зберігання та батареї, що виводять з бойового чергування по всьому світу, поїдуть до нас. Це ще й вигідно — можна заробити на модернізації, логістиці, навчанні, а не на утилізації.

І нехай РФ вкладає валюту в машкомплекти для баражувальних БпЛА, електроніку, верстати і лінії для розширення — проти цього використовують тисячі західних ракет з терміном зберігання, що спливає. Особливо за гроші топових економік ЄС.

Фото: US Army Пускові ЗРК MIM-23 HAWK під час стрільб на полігоні Капу-Мідія в Румунії 19 липня 2017 р.

З Bradley також все зрозуміло — попри створення кілзон, появу у противника аналогів Vampire, оптоволокна, альтернативи механізованому штурму немає і не буде.

Будь-яке просування на багі й мотоциклах вкрай кровопролитне і повільне — тичок механізованою ротою не має собі рівних. Просто потрібно враховувати третій вимір, коригування артилерійського вогню з робочими 24/7 БпЛА і взаємодію з малою ППО по дронах.

Крім того, постачання, евакуація, висування на точку груп проти БпЛА, з ПЗРК, дробовиками, ранцевим РЕБом — усе це краще робити на добре броньованій, оснащеній тепловізорами й навігаційними системами машині.

Середня ціна цієї БМП — 2 млн доларів, тому разом з боєприпасами, ремонтами і запасними частинами до нас приїде чимала кількість.

Відновлено ремонт, модернізацію, постачання запасних стволів до САУ й ППО — Вашингтон, схоже, смакує постачання за гроші.

Фото: TRANSCOM Bradley, що прямують до України, завантажуються на судно ARC Integrity у Чарльстоні, штат Південна Кароліна, перед переправкою до Німеччини.

10 млрд доларів від ЄС на американську зброю — найімовірніше, системи ПРО, перехоплювачі, засоби боротьби з «шахедами», ОТРК. Це те, що самотужки Європа не потягне в кількостях тут і зараз.

Імовірно, саме це, а також загроза посилення санкцій США для всіх, хто будує обхід, і спровокували заяву Лаврова про те, що вперше Росія за століття воює без союзників.

Це досить характерний дзвіночок: мовляв, не з нами чучхе та Іран, не в нас тут був форум БРІКС, не ми зламали блокаду і готові битися 30 років. Очевидне пояснення майбутніх подій, які дещо дискомфортно сприйматимуть у Росії.

Очевидно, що, попри тактичне просування, стратегічно завдати нам поразки Москва не може. А чекати далі під ударами далеких дронів і постачанням зброї на десятки мільярдів усе болючіше. Адже окупована територія — буквально перетерті руїни, без людей та інфраструктури. Куди, як у суху землю, заливають гроші та ресурси.

Продовжувати таку війну далі — формене божевілля. Події прискорюватимуться — очевидно, що жодні прориви ДРГ до Покровська не призведуть цього літа до падіння фронту. А це означає або мобілізацію в РФ і сповзання у величезне чучхе, або відповзання і прийняття реальності.