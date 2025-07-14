Трамп: Україна отримає озброєння на мільярди доларів. І Patriot – також

Президент США оголосив про угоду з НАТО: країни альянсу сплатять за посилення обороноздатності України.

Україна отримає військове обладнання на мільярди доларів, оголосив президент США Дональд Трамп 14 липня, передає BBC. Зокрема, 17 або частину від цього числа систем Patriot, за які сплатить НАТО, наводять його слова ZN.UA і УП.

Ці 17 установок перебувають на озброєнні країни, яка хоче ними поділитися, сказав Трамп. Вона віддасть уболівальникам усі 17, або частину.

На пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте американський президент сказав, що саме Альянс коридинуватиме відправку отриманої від США зброї до України. НАТО надсилатиме українцям озброєння тоді, коли воно буде необхідним.

Рютте сказав, що це означає, що Україна може отримати “дійсно величезну кількість військової техніки” для протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів.

На запитання про те, чи включає список озброєння, яке планують передати, системи Patriot, американський президент сказав: "Усе. Він включає усе". Країни НАТО надішлють Україні свої системи, а Штати передадуть їм натомість нові.

Рютте додав, що угода включає і "ракети, боєприпаси".

Трамп вважає, що війна має припинитися.

"Це військове обладнання вартістю мільярди доларів, яке буде закуплено у Сполучених Штатів, надійде до НАТО та швидко розподілиться по полю бою", – наводить його слова Sky News.

Він сказав, що ракетні батареї Patriot будуть відправлені "протягом кількох днів" і "почнуть надходити найближчим часом".

Трамп підкреслив, що відтепер за все платитиме Європа і додав. Рютте вважає, що це є справедливим.

.@POTUS on weapons for Ukraine: "Just so you know, [Europe is] paying for everything. We're not paying anymore. We have an ocean separating us ... We make the best stuff, but we can't keep doing this — and Biden should've done this years ago." pic.twitter.com/VqjibPNNk4 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 14, 2025



