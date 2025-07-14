Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ГоловнаСвіт

Трамп: Україна отримає озброєння на мільярди доларів. І Patriot – також

Президент США оголосив про угоду з НАТО: країни альянсу сплатять за посилення обороноздатності України. 

Трамп: Україна отримає озброєння на мільярди доларів. І Patriot – також
Фото: EPA/UPG

Україна отримає військове обладнання на мільярди доларів, оголосив президент США Дональд Трамп 14 липня, передає BBC. Зокрема, 17 або частину від цього числа систем Patriot, за які сплатить НАТО, наводять його слова ZN.UA і УП.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Ці 17 установок перебувають на озброєнні країни, яка хоче ними поділитися, сказав Трамп. Вона віддасть уболівальникам усі 17, або частину. 

На пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте американський президент сказав, що саме Альянс коридинуватиме відправку отриманої від США зброї до України. НАТО надсилатиме українцям озброєння тоді, коли воно буде необхідним.

Рютте сказав, що це означає, що Україна може отримати “дійсно величезну кількість військової техніки” для протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів.

На запитання про те, чи включає список озброєння, яке планують передати, системи Patriot, американський президент сказав: "Усе. Він включає усе". Країни НАТО надішлють Україні свої системи, а Штати передадуть їм натомість нові.

Рютте додав, що угода включає і "ракети, боєприпаси".

Трамп вважає, що війна має припинитися. 

"Це військове обладнання вартістю мільярди доларів, яке буде закуплено у Сполучених Штатів, надійде до НАТО та швидко розподілиться по полю бою", – наводить його слова Sky News

Він сказав, що ракетні батареї Patriot будуть відправлені "протягом кількох днів" і "почнуть надходити найближчим часом".

Трамп підкреслив, що відтепер за все платитиме Європа і додав. Рютте вважає, що це є справедливим.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies