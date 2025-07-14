ЗМІ: у квітні США депортували рекордні понад 8000 дітей-мігрантів

У січні судді видали розпорядження про депортацію понад 53 тисяч неповнолітніх.

Антиміграційна акція біля готелю Potters International, де проживають мігранти, в Олдершоті, Британія, 4 серпня 2024 року. Демо

За часів адміністрації президента Дональда Трампа США депортували рекордну кількість дітей-іммігрантів, пише The Independent з посиланням на дані суду Transactional Records Access Clearinghouse.

На відміну від "запеклих, закоренілих злочинців", на яких, за словами Трампа, мали бути зосереджені його жорсткі заходи проти нелегальних іммігрантів, рекордну кількість наказів про депортацію було видано саме дітям.

За даними транзакційного центру доступу до записів (TRAC), у квітні накази про депортацію від імміграційного суду отримали більше дітей віком до 11 років — 8317, ніж будь-якого іншого місяця за понад 35 років збору даних.

З моменту інавгурації Трампа в січні судді видали накази про депортацію понад 53 000 неповнолітніх іммігрантів.

Близько 15 000 дітей були віком до чотирьох років, а 20 000 з них були дітьми віком від чотирьох до одинадцяти років. Підлітки також стикаються зі збільшенням кількості депортацій: 17 000 осіб було депортовано за рішенням суду, хоча це менше, ніж рекордна кількість у 2020 році, за першої каденції Трампа.

За інформацією видання, деякі з депортованих дітей – неповнолітні без супроводу дорослих, які не мають законного опікуна в США. Точна кількість таких дітей невідома, оскільки імміграційна влада припинила реєстрацію цих даних багато років тому.