ЗМІ: Мальта доєдналася до блокування 18 пакету санкцій ЄС проти Росії

Мальта виступила проти пропозиції Єврокомісії встановити граничну ціну на експорт російських енергоносіїв у розмірі 15% від ринкової ціни.
Про це пише Politico з посиланням на дипломата ЄС.
Відповідну позицію Валлетта озвучила на засіданні Комітету постійних представників Євросоюзу (Coreper) вчора.
Європейська правда з посиланням на джерела пише, що засіданні Coreper дискусія про 18-й пакет санкцій тривала кілька годин.
Словаччина продовжує наполягати на своїй позиції: вона блокуватиме санкції проти Росії, поки не отримає гарантії від Єврокомісії, що не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.
Мальта зі свого боку заперечує проти конкретної її частини – зниження стелі ціни на російську нафту. “Мальта, так само як Греція та Кіпр, – держави, які мають великий танкерний флот, економіка яких залежить від транспортування нафти. Саме тому вони й не підтримували ідею зниження порогової ціни на російську нафту. У неділю на засіданні послів ЄС, лише Мальта наполягала на відмові від цієї ідеї”, – заявив дипломат.
- Раніше повідомлялося, що Євросоюз наближається до ухвалення нового режиму обмеження цін на нафту з Росії, який може знизити поточний ціновий поріг і передбачати його регулярний перегляд відповідно до ринкової ситуації.
- Згідно з новою ініціативою, держави-члени ЄС обговорюють запровадження автоматичного механізму перегляду граничної ціни щокварталу. Передбачається, що ліміт встановлюватимуть на рівні 15% нижче середньої ринкової вартості за останні 10 тижнів. У такому випадку початковий поріг може знизитись приблизно до $50 за барель замість нинішніх $60.
- Запропоновані зміни є частиною 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, ухвалення якого блокує Словаччина. Братислава прагне до завтра, коли відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, забезпечити собі гарантії через припинення імпорту російського газу.