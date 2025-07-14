ЗМІ: Мальта доєдналася до блокування 18 пакету санкцій ЄС проти Росії

Валлетта виступила проти пропозиції Єврокомісії встановити граничну ціну на експорт російських енергоносіїв у розмірі 15% від ринкової ціни.

Мальта виступила проти пропозиції Єврокомісії встановити граничну ціну на експорт російських енергоносіїв у розмірі 15% від ринкової ціни.

Про це пише Politico з посиланням на дипломата ЄС.

Відповідну позицію Валлетта озвучила на засіданні Комітету постійних представників Євросоюзу (Coreper) вчора.

Європейська правда з посиланням на джерела пише, що засіданні Coreper дискусія про 18-й пакет санкцій тривала кілька годин.

Словаччина продовжує наполягати на своїй позиції: вона блокуватиме санкції проти Росії, поки не отримає гарантії від Єврокомісії, що не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.

Мальта зі свого боку заперечує проти конкретної її частини – зниження стелі ціни на російську нафту. “Мальта, так само як Греція та Кіпр, – держави, які мають великий танкерний флот, економіка яких залежить від транспортування нафти. Саме тому вони й не підтримували ідею зниження порогової ціни на російську нафту. У неділю на засіданні послів ЄС, лише Мальта наполягала на відмові від цієї ідеї”, – заявив дипломат.