Борис Пісторіус їде у Вашингтон, щоб обговорити поставки зброї Україні із Гегсетом

Також політики обговорять плани розгортання ракет та присутність американських військ у Європі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок 14 липня вирушить до Вашингтона на зустріч із очільником Пентагону Пітом Гегсетом, щоб отримати роз'яснення щодо поставок американської зброї Україні, планів розгортання ракет та майбутнього рівня присутності американських військ у Європі.

Як пише Reuters, Пісторіуса, ймовірно, "тепло приймуть", оскільки його країна нещодавно стала ключовим гравцем у найбільшому військовому нарощуванні НАТО з часів Холодної війни.

На зустрічі з Гегсетом у Пентагоні Пісторіус обговорить пропозицію Берліна оплатити американські системи ППО Patriot для України. Цей варіант нещодавно запропонував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц кілька тижнів тому.

У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні ракети Patriot. Він не назвав точну кількість, але сказав, що Європейський Союз відшкодує Сполученим Штатам їх вартість.

Німеччина вже передала Києву три одиниці ракетних комплексів Patriot. Однак європейські союзники залишаються стурбованими позицією нової адміністрації США щодо поставок озброєнь. Днями Трамп заявив, що схвалив відправку оборонної зброї Україні та розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти Москви лише через кілька днів після того, як Пентагон припинив постачання критично важливої зброї Києву.

Пісторіус також домагатиметься роз'яснень щодо того, чи залишається Вашингтон налаштованим на тимчасове розгортання ракет далекого радіуса дії в Німеччині з 2026 року, як про це домовилася адміністрація колишнього президента Джо Байдена.

Тоді домовлялися про розгортання крилатих ракет «Томагавк» з дальністю польоту 1800 кілометрів та нової гіперзвукової зброї «Темний орел» з дальністю польоту близько 3000 км.

Ще одним ключовим питанням буде присутність американських збройних сил у Європі, зокрема імовірне скорочення чисельності військ США. Зараз там служать близько 80 000 американських солдатів, зокрема близько 40 000 у Німеччині.