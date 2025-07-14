Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
ГоловнаСвіт

Трамп заявив, що США передадуть Україні Patriot

Скільки саме ЗРК нададуть Україні, Трамп не уточнив. 

Трамп заявив, що США передадуть Україні Patriot
Американський зенітно-ракетний комплекс Patriot на оборонній та аерокосмічній виставці у Бухаресті, Румунія, 22 травня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що Штати надішлють Україні ЗРК Patriot. Він сказав, що це необхідно для захисту країни, оскільки президент Росії Володимир Путін "гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить".

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Американського президента цитує Reuters.

"Ми надішлемо їм Patriot, які їм конче потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", – сказав Трамп журналістам на об’єднаній базі Ендрюс.

Трамп не сказав, скільки саме Patriot він планує відправити до України, але зазначив, що Європейський Союз відшкодує Сполученим Штатам їх вартість.

"Ми, по суті, збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме цього ми хочемо", – сказав Трамп.

Він планує зустрітися з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте цього тижня, щоб обговорити Україну та інші питання.

Раніше заступник голови Офісу президента Павло Паліса повідомив, що Україна обговорює з США придбання 10 систем ППО для України. Зараз триває позитивний діалог, зокрема на рівні президентів, на тему придбання й передачі комплексів Patriot.Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot.Раніше Україна отримала три комплекси від США, три від Німеччини і ще один від об'єднання країн Європи, повідомив журналістам колишній посадовець Пентагону. Однак не всі ці комплекси працюють одночасно.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies