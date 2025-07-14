Трамп заявив, що США передадуть Україні Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що Штати надішлють Україні ЗРК Patriot. Він сказав, що це необхідно для захисту країни, оскільки президент Росії Володимир Путін "гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить".

Американського президента цитує Reuters.

"Ми надішлемо їм Patriot, які їм конче потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", – сказав Трамп журналістам на об’єднаній базі Ендрюс.

Трамп не сказав, скільки саме Patriot він планує відправити до України, але зазначив, що Європейський Союз відшкодує Сполученим Штатам їх вартість.

"Ми, по суті, збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме цього ми хочемо", – сказав Трамп.

Він планує зустрітися з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте цього тижня, щоб обговорити Україну та інші питання.

Раніше заступник голови Офісу президента Павло Паліса повідомив, що Україна обговорює з США придбання 10 систем ППО для України. Зараз триває позитивний діалог, зокрема на рівні президентів, на тему придбання й передачі комплексів Patriot.Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot.Раніше Україна отримала три комплекси від США, три від Німеччини і ще один від об'єднання країн Європи, повідомив журналістам колишній посадовець Пентагону. Однак не всі ці комплекси працюють одночасно.