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Пошуки жертв повені в Техасі призупинили через нові сильні дощі

Найближчим часом рівень води у річках може піднятися. 

Пошуки жертв повені в Техасі призупинили через нові сильні дощі
Фото: EPA/UPG

У Техасі призупинили пошуки жертв нещодавньої повені, яка вже забрала життя 129 людей.

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Як пише Bloomberg, причиною припинення рятувальних робіт є погіршення погоди. Синоптики попередили про можливі раптові повені.

Офіс шерифа округу Керр наказав волонтерамта транспортним засобам залишити територію навколо річки Гваделупе, оскільки очікується підйом рівня води. Також мають вивезти усе обладнання. Шосе у цьому районі закрили для всіх транспортних засобів, окрім мешканців та працівників служб екстреної допомоги.

За прогнозами Національної метеорологічної служби, найближчим часом рівень води в річці Гваделупе в Керрвіллі значно підніметься, а рівень води в річці Сан-Саба вже піднявся і до вівторка вода лише прибуватиме. 

  • Унаслідок раптового потопу 4 липня загинули щонайменше 129 людей, а ще більше зникло безвісти.
  • Протягом ночі на великій частині регіону випало від 5 до 10 см опадів, а в деяких місцях – понад 20 см. 
  • Керрвілл, невелике містечко приблизно за 85 км біля Сан-Антоніо та адміністративний центр округу Керр, постраждало особливо сильно. Серед іншого, розлита річка Гваделупе змила літній табір для дівчат, загинули щонайменше 27 дітей та вихователів.
  • Президент Дональд Трамп відвідав Керрвілл у п'ятницю.
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