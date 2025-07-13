Більшість громадян Франції, Німеччини, Італії та Іспанії підтримали б повернення Британії до ЄС

При цьому вони витупають проти особливих умов членства Сполученого Королівства.

За результатами опитування YouGov, проведеного у шести західноєвропейських країнах, більшість жителів Франції, Німеччини, Італії та Іспанії підтримали б повернення Великої Британії до складу Євросоюзу, пише The Guardian.

Водночас респонденти виступають проти надання Лондону попередніх особливих умов членства.

Підтримка повернення Британії до ЄС коливається від 51% в Італії до 63% у Німеччині. Проте лише близько 20% опитаних вважають, що країна має відновити членство на колишніх умовах — без участі в єврозоні та Шенгені.

Від 58% до 62% респондентів у чотирьох провідних країнах ЄС переконані, що Великобританія повинна брати участь у всіх основних політиках Євросоюзу.

У самій Британії 54% громадян загалом підтримують ідею повернення до ЄС. Але цей показник падає до 36%, якщо повернення передбачає відмову від попередніх винятків. Проти такого варіанту виступили 45% британців.

Опитування також засвідчило, що 63–75% мешканців Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Данії підтримали б вступ незалежної Шотландії до ЄС.