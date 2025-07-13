У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаСвіт

Більшість громадян Франції, Німеччини, Італії та Іспанії підтримали б повернення Британії до ЄС

При цьому вони витупають проти особливих умов членства Сполученого Королівства.

Більшість громадян Франції, Німеччини, Італії та Іспанії підтримали б повернення Британії до ЄС
Британія
Фото: EPA/UPG

За результатами опитування YouGov, проведеного у шести західноєвропейських країнах, більшість жителів Франції, Німеччини, Італії та Іспанії підтримали б повернення Великої Британії до складу Євросоюзу, пише The Guardian

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Водночас респонденти виступають проти надання Лондону попередніх особливих умов членства.

Підтримка повернення Британії до ЄС коливається від 51% в Італії до 63% у Німеччині. Проте лише близько 20% опитаних вважають, що країна має відновити членство на колишніх умовах — без участі в єврозоні та Шенгені.

Від 58% до 62% респондентів у чотирьох провідних країнах ЄС переконані, що Великобританія повинна брати участь у всіх основних політиках Євросоюзу.

У самій Британії 54% громадян загалом підтримують ідею повернення до ЄС. Але цей показник падає до 36%, якщо повернення передбачає відмову від попередніх винятків. Проти такого варіанту виступили 45% британців.

Опитування також засвідчило, що 63–75% мешканців Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Данії підтримали б вступ незалежної Шотландії до ЄС.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies