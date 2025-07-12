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Наступна зустріч "Рамштайн" відбудеться протягом 10 днів, - генерал Фройдінг

Це буде віртуальна зустріч.

Наступна зустріч "Рамштайн" відбудеться протягом 10 днів, - генерал Фройдінг
Засідання у форматі "Рамштайн" (архів)
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка об’єднує зусилля близько 50 країн, відбудеться протягом найближчих 10 днів в онлайн-форматі.

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Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдінґ, головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН, передає Укрінформ.

"(Засідання відбудеться – ред.) в Німеччині, так. Це буде віртуальна зустріч, як міністри вирішили на даний момент. І вона буде під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як ми це робили на останніх зустрічах «Рамштайну». Вона буде запланована на наступні дні і відбудеться протягом наступних 10 днів", – сказав генерал-майор.

Минуле засідання Контактної групи відбулося 4 червня. Тоді вперше за три роки міністр оборони США Піт Гегсет не був присутній на зустрічі
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