Наступна зустріч "Рамштайн" відбудеться протягом 10 днів, - генерал Фройдінг

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка об’єднує зусилля близько 50 країн, відбудеться протягом найближчих 10 днів в онлайн-форматі.

Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдінґ, головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН, передає Укрінформ.

"(Засідання відбудеться – ред.) в Німеччині, так. Це буде віртуальна зустріч, як міністри вирішили на даний момент. І вона буде під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як ми це робили на останніх зустрічах «Рамштайну». Вона буде запланована на наступні дні і відбудеться протягом наступних 10 днів", – сказав генерал-майор.

Минуле засідання Контактної групи відбулося 4 червня. Тоді вперше за три роки міністр оборони США Піт Гегсет не був присутній на зустрічі.