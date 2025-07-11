Україна і США обговорюють купівлю 10 систем ППО. Німеччина готова сплатити за два Patriot, Норвегія – за один

Деталі перемовин у межах "коаліції охочих" та на Конференції з відновлення опублікував заступник глави ОП.

Україна обговорює з США придбання 10 систем ППО для України. Зараз триває позитивний діалог, зокрема на рівні президентів, на тему придбання й передачі комплексів Patriot, розповів заступник голови Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, Німеччина готова оплатити дві системи, Норвегія – ще одну. Після підтвердження від компанії-виробника, як очікується, доєднаються і інші українські партнери.

Коментуючи результати Конференції з відновлення України, яка 10-11 липня проходить у Римі і зустрічі “коаліції охочих” Паліса відзначив обговорення спільного виробництва озброєння з Італією, Польщею, Нідерландами та Німеччиною. З цими країнами йшлося про виробництво українських дронів.

Окремо обговорювали дрони-перехоплювачі. Київ намагається залучити якомога більше інвестицій у ті рішення, які вже розробили.

Окрім того, Велика Британія та Україна підписали 19-річну угоду, що відкриває фінансування на понад 5 000 ракет Thales для систем ППО.

Йшлося і про збільшення грошового забезпечення українських воїнів. Лідери ЄС позитивно поставилися до цього.

“На зустрічі коаліції охочих вперше взяли участь представники США — спецпосланець Президента США генерал Келлог, сенатори Грем і Блюменталь. Загалом 32 учасники підтвердили готовність працювати для безпеки України довгостроково, а Франція та Британія готують розширення спільних сил до 50 тисяч військових, які можуть стати ядром майбутніх сил Коаліції охочих”, – додав Паліса.

Придбання оборонного пакету в США

Востаннє нову оборонну підтримку Вашингтон погоджував для Києва ще за попередньої адміністрації. Українська влада неодноразово заявляла про готовність придбати в США оборонний пакет – заплатити за нього за підтримки інших іноземних партнерів. Однак протягом тривалого часу Штати не демонстрували політичної волі для цього рішення, а також декілька разів ставили на паузу навіть ті постачання, що були схвалені за часів Джо Байдена.

Придбання озброєння, особливо надзвичайно важливих для захисту цивільних сучасних систем ППО, з американським лідером Дональдом Трампом обговорював Володимир Зеленський. Він казав, що озвучив готовність назбирати на цей пакет і $30, і 50 млрд, аби тільки отримати бодай десять систем.

Під час попередньої розмови, що відбулася на початку липня, глави країн обговорили можливості до передачі ракет ППО і системи.