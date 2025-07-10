НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
ГоловнаСвіт

Reuters: Трамп використає президентські повноваження для відправки зброї Україні

Пакет може включати оборонні ракети Patriot та наступальні ракети середньої дальності.

Reuters: Трамп використає президентські повноваження для відправки зброї Україні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп вперше після повернення на посаду надішле зброю до України відповідно до президентських повноважень. 

Підписуйтесь на наш Google News

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

“У вівторок Трамп заявив, що США надішлють більше озброєння до України, щоб допомогти країні захиститися від посилення російських наступів. Пакет може включати оборонні ракети Patriot та наступальні ракети середньої дальності, але рішення щодо конкретного обладнання ще не прийнято”, - повідомили джерела видання.

Одне з джерел повідомило, що їхня вартість може становити близько 300 млн доларів.

Президентські повноваження щодо скорочення військових ресурсів дозволяють президенту США використовувати запаси зброї для допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.

США мають президентські повноваження щодо скорочення військових ресурсів для України на суму 3,86 млрд доларів. Останнім скороченням було надання Байденом 500 млн доларів 9 січня.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies