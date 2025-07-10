Reuters: Трамп використає президентські повноваження для відправки зброї Україні

Пакет може включати оборонні ракети Patriot та наступальні ракети середньої дальності.

Президент США Дональд Трамп вперше після повернення на посаду надішле зброю до України відповідно до президентських повноважень.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

“У вівторок Трамп заявив, що США надішлють більше озброєння до України, щоб допомогти країні захиститися від посилення російських наступів. Пакет може включати оборонні ракети Patriot та наступальні ракети середньої дальності, але рішення щодо конкретного обладнання ще не прийнято”, - повідомили джерела видання.

Одне з джерел повідомило, що їхня вартість може становити близько 300 млн доларів.

Президентські повноваження щодо скорочення військових ресурсів дозволяють президенту США використовувати запаси зброї для допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.

США мають президентські повноваження щодо скорочення військових ресурсів для України на суму 3,86 млрд доларів. Останнім скороченням було надання Байденом 500 млн доларів 9 січня.