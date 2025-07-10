France24: лісові пожежі можуть знищити ВВП єврозони так само як світова фінансова криза чи пандемія Covid

Економічні збитки від пожеж у регіоні становлять понад 2 мільярди євро на рік.

Лісові пожежі в Середземномор'ї змінюють його ландшафт і впливають на економіку єврозони так само, як світова фінансова криза та пандемія коронавірусу, пише France24.

З інтенсивними лісовими пожежами цього літа борються кілька країн Середземноморського регіону, зокрема Франція, Греція, Сирія та Туреччина.

“Ці агресивні, повторювані пожежі свідчать про нову норму змінених життів, ландшафтів та економік у Середземноморському басейні”, ‒ зазначає видання.

У французькому Марселі вогонь знищив будинки на його околицях і змусив закрити аеропорт. Полум'я змусило тисячі людей евакуюватися з грецьких островів Крит та Евія. У турецькій провінції Ізмір випалили гектари землі. У Сирії лісові пожежі знищили понад 3% лісового покриву країни.

Фото: EPA/UPG Горить ліс під Марселем, липень 2025 року

Середземномор'я завжди було регіоном, схильним до пожеж, через спекотне, сухе літо та швидкозаймисту рослинність. Але зміна клімату значно посилила частоту виникнення та масштаби лісових пожеж.

Європейська система інформації про лісові пожежі (EFFIS) повідомила, що у 2025 році внаслідок лісових пожеж по всьому ЄС згоріло понад 214 000 гектарів ‒ більше ніж удвічі перевищує середній показник для цієї пори року за останні два десятиліття.

Загалом, прогнозується, що кількість лісових пожеж зросте на 50% до 2100 року, що робить поширення полум'я по всьому континенту не аномалією, а неминучістю, до якої континент ще не готовий.

Лісові пожежі в регіоні еволюціонують – вони починаються раніше в році та тривають довше, спалюючи місцеві оливкові дерева та середземноморські чагарники, водночас їхня швидкість та інтенсивність зростає. Це також означає, що екосистемам знадобиться більше часу для відновлення, і вони, ймовірно, зазнають фундаментальних змін.

Земля, зазвичай, довше залишається сухою, а зростання посушливості може перетворювати середземноморські ліси на відкриті чагарники. Дослідження показують, що водний дефіцит перешкоджає відновленню після пожеж, потенційно проштовхуючи екосистеми до переломного моменту, коли ліси не можуть відновитися, поступаючись місцем більш легкозаймистим видам чагарників, які швидко відновлюються після пожеж. Залежно від виду, рослинності потрібно від 25 до 250 років, щоб досягти зрілості. Тож після інтенсивної лісової пожежі нова рослинність менша, молодша, сухіша – і, як наслідок, більш легкозаймиста – ніж раніше.

Середземномор'я нагрівається на 20% швидше, ніж у середньому інші частини світу. Культурна ідентичність середземноморських громад пов'язана з їхніми ландшафтами, які забезпечують засоби до існування завдяки сільському господарству та туризму, що становить 30% світового туризму.

Фото: EPA/UPG Греція, 2025 року

Щороку в ЄС вирує близько 60 000 лісових пожеж – більшість з них у Середземноморському регіоні – які забирають життя, спалюють будинки та знищують врожай. Економічні збитки від пожеж становлять понад 2 мільярди євро на рік. За словами представника Європейського центрального банку, екстремальні погодні явища, такі як спека, повені та лісові пожежі, можуть знищити ВВП єврозони протягом наступних п'яти років так само, як і світова фінансова криза чи пандемія Covid-19.

Адаптація до посилення лісових пожеж передбачає інвестування часу та коштів у профілактичних заходів. За словами експертів, йдеться про плановане відновлення лісів, містобудування, та адаптація методів ведення сільського господарства. Вони або допоможуть запобігти майбутнім пожежам або принаймні зменшать збитки.

У довгостроковій перспективі під впливом зміни клімату та лісових пожеж у Середземноморській регіоні ландшафти змінюватимуться. “Зміни неминучі, і вони матимуть хвилями впливатимуть на різні види флори та фауни, а також на культурну спадщину людей, так нерозривно пов'язаних із землею”, ‒ зазначає видання.