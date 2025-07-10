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ЄС запустив Фонд глобальної реконструкції і реновації України і оголосив нове фінансування

Брюссель сподівається на залучення 10 млрд євро. 

ЄС запустив Фонд глобальної реконструкції і реновації України і оголосив нове фінансування
Урсула фон дер Ляєн оголосила про запуск нового фонду
Фото: скриншот

Євросоюз підписав угоди на суму 2,3 млрд євро для допомоги Україні, що дозволять залучити ще до 10 млрд євро інвестицій, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Конференції з відновлення України в Римі. Вона оголосила про запуск в роботу Фонду глобальної реконструкції і реновації України. 

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Будуть інвестиції в енергетику та критичні технології. Участь в фінансуванні братиме, зокрема, приватний сектор.

"Ми хочемо побудувати синергію приватного сектору з публічним сектором. Мені дуже важливо сказати зараз: ми працюємо разом з Італією, Німеччиною, Польщею, Європейським банком розвитку та інвестицій. Дякую вам. Знаю точно, що інші члени також підтягнуться і об'єднаються з нами, тому що час для інвестицій в Україну – це зараз", – сказала вона. 

Фон дер Ляєн сказала, що Україна, попри все, впроваджує реформи, аби стати членом ЄС. І ЄС констатує, що Україна готова відкрити перший кластер для вступу. 

Оголошений фонд – це пілотний проєкт, сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він підтримав мобілізацію приватних ресурсів для відновлення України. І додав, що триває робота для 18 пакету санкцій проти Росії, але проти один член – Словаччина. Він закликав країну і її прем'єра дати свій голос для ухвалення.
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