ЄС запустив Фонд глобальної реконструкції і реновації України і оголосив нове фінансування

Євросоюз підписав угоди на суму 2,3 млрд євро для допомоги Україні, що дозволять залучити ще до 10 млрд євро інвестицій, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Конференції з відновлення України в Римі. Вона оголосила про запуск в роботу Фонду глобальної реконструкції і реновації України.

Будуть інвестиції в енергетику та критичні технології. Участь в фінансуванні братиме, зокрема, приватний сектор.

"Ми хочемо побудувати синергію приватного сектору з публічним сектором. Мені дуже важливо сказати зараз: ми працюємо разом з Італією, Німеччиною, Польщею, Європейським банком розвитку та інвестицій. Дякую вам. Знаю точно, що інші члени також підтягнуться і об'єднаються з нами, тому що час для інвестицій в Україну – це зараз", – сказала вона.

Фон дер Ляєн сказала, що Україна, попри все, впроваджує реформи, аби стати членом ЄС. І ЄС констатує, що Україна готова відкрити перший кластер для вступу.

Оголошений фонд – це пілотний проєкт, сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він підтримав мобілізацію приватних ресурсів для відновлення України. І додав, що триває робота для 18 пакету санкцій проти Росії, але проти один член – Словаччина. Він закликав країну і її прем'єра дати свій голос для ухвалення.