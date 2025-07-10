Ізраїль наполягає на перебуванні військ у Газі під час перемир'я

Це ускладнює домовленість з ХАМАС про припинення бойових дій.

Ізраїльський уряд та палестинське угруповання ХАМАС близькі до угоди про режим перемир'я тривалістю 60 днів, проте одна вимога Єрусалима ризикує зірвати переговори.

Як пише Associated Press, Ізраїль наполягає на тому, щоб війська під час припинення вогню перебували у так званому "коридорі Мораг", який перетинає Смугу Гази зі сходу на захід. Завдяки цьому уряд хоче провести переселення палестинців до "гуманітарного міста" на півдні анклаву.

ХАМАС натомість не бажає миритися з перебуванням у Газі ізраїльських військ і вимагає збереження свого контролю над всією територією.

Президент США Дональд Трамп у середу на питання про прогрес перемовин щодо Гази заявив, що "ми близькі до цього і хочемо повернути заручників та встановити мир".