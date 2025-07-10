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Ізраїль наполягає на перебуванні військ у Газі під час перемир'я

Це ускладнює домовленість з ХАМАС про припинення бойових дій.

Ізраїль наполягає на перебуванні військ у Газі під час перемир'я
Війна між Ізраїлем та ХАМАСом
Фото: EPA/UPG

Ізраїльський уряд та палестинське угруповання ХАМАС близькі до угоди про режим перемир'я тривалістю 60 днів, проте одна вимога Єрусалима ризикує зірвати переговори.

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Як пише Associated Press, Ізраїль наполягає на тому, щоб війська під час припинення вогню перебували у так званому "коридорі Мораг", який перетинає Смугу Гази зі сходу на захід. Завдяки цьому уряд хоче провести переселення палестинців до "гуманітарного міста" на півдні анклаву. 

ХАМАС натомість не бажає миритися з перебуванням у Газі ізраїльських військ і вимагає збереження свого контролю над всією територією. 

Президент США Дональд Трамп у середу на питання про прогрес перемовин щодо Гази заявив, що "ми близькі до цього і хочемо повернути заручників та встановити мир".
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