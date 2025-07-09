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Румунія з міркувань нацбезпеки видала постанову про заборону в'їзду трьом громадянам Молдови

Серед них - мер Кишинева Іон Чебан.

Румунія з міркувань нацбезпеки видала постанову про заборону в'їзду трьом громадянам Молдови
Фото: ukrinform.ua

З міркувань національної безпеки Румунія видала постанову про заборону в'їзду на територію країни меру Кишинева Іону Чебану та двом іншим громадянам Молдови.

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Про це повідомила пресслужба МЗС Румунії.

“Рішення приймають компетентні установи Румунії відповідно до чинних правил з цього питання”, - йдеться у повідомленні.

Згодом видання Deschide з посиланням на власні джерела повідомило, що Румунія заборонила в'їзд колишньому прем'єру Молдови Василю Тарлеву, який очолює проросійську партію Viitorul Moldovei. Під час президентських виборів 2024 року Василе Тарлев активно просувався членами групи “Шор”. Нещодавно він відвідав Росію, де провів низку переговорів з російськими чиновниками.

Третя особа, якій Румунія заборонила в'їзд, за даними Deschide - журналістка Наталія Морарь.

Іон Чебан - лідер партії MAN, яка увійшла до нового політичного блоку Alternativa. До новоствореного блоку, окрім Чебана, увійшли відразу кілька неоднозначних фігур: Іон Кіку, колишній прем’єр-міністр Молдови часів Плахотнюка та Додона, Марк Ткачук, лідер партії “Громадянський конгрес”, що є проєктом “хороших молдовських рускіх”, і Олександр Стояногло, кандидат у президенти від Партії соціалістів, чию кампанію у 2024 році підтримала мережа проросійського олігарха Шора.
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