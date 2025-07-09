Армія США хоче збільшили закупівлю ракет Patriot

Армія США планує витратити понад 1,3 мільярда доларів на закупівлю ракет Patriot у фінансовому році, що починається 1 жовтня, і без зайвого розголосу збільшила обсяги закупівель у чотири рази, передає Bloomberg.

16 квітня комісія високопоставлених військових посадовців, яка визначає потреби в озброєнні, підвищила план із закупівлі новітніх перехоплювачів Patriot — із 3376 до 13 773 одиниць. Комісія формує запити, але вони не є безпосереднім зобов’язанням для бюджету чи контрактів.

Нове рішення свідчить про зростання ставки США на системи Patriot, попит на які збільшився на тлі прагнення союзників зміцнити ППО. Найновіша модифікація ракети — PAC-3 MSE від Lockheed Martin — здатна перехоплювати дрони, крилаті та тактичні балістичні ракети. За даними американської армії, до 2024 року США придбали 2047 таких ракет, ще 230 — у 2024 році, а 214 — цього року.

У 2026-му армія просить 945,9 млн доларів на закупівлю 224 ракет, зокрема, 549,6 млн — з основного бюджету та 396,3 млн — у межах операції «Атлантична рішучість» для посилення оборони НАТО в Європі. Закон, підписаний президентом Дональдом Трампом, передбачає додаткові 366 млн доларів на ще 96 ракет.

Американські сили на Близькому Сході використовували Patriot для захисту Ізраїлю та бази «Аль-Удейд» у Катарі від іранських ракет. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив, що «американські солдати повністю розгромили противника», відбивши 14 ракет.

Представник армії США Стів Воррен підтвердив, що армія стабільно фінансувала виробництво, але нарощування темпів «є складним завданням».

У березні Lockheed Martin повідомила, що її підрозділ PAC-3 поставив 500 ракет за рік, що на 30% більше, ніж у 2023-му. Цього року компанія планує збільшити виробництво ще на 20%.