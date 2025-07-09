​ЄСПЛ визнав Росію винною у справі за скаргами України і Нідерландів щодо війни та збиття рейсу MH17

Йдеться про справу, що об’єднала чотири міждержавних скарги проти РФ.

Європейський суд з прав людини визнав провину Росії у великій міждержавній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до і після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

Як повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про справу, що об’єднала чотири міждержавних скарги проти Росії до ЄСПЛ з боку України та Нідерландів:

Україна проти Росії (№ 8019/16) – порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше;

Україна проти Росії (№ 43800/14) – викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році;

Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) – обставини та наслідки збиття рейсу MH17;

Україна проти Росії (№ 11055/22) – грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Суд одностайно визнав, що має юрисдикцію за даними скаргами щодо подій, що відбулися до 16 вересня 2022 року, коли членство Росії у Раді Європи припинилося.

Суд визнав Російську Федерацію винною у численних порушеннях прав людини, що відбувалися на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022 року, а також на ширшій території України після 24 лютого, і їхній масовий та системний характер. Йдеться про свавільні вбивства цивільних і військовополонених, позбавлення волі, нелюдське поводження, застосування тортур, ігнорування Росією наслідків її ударів для цивільного населення, системну практику придушення української ідентичності, вивезення українських дітей та дорослих цивільних громадян вглиб окупованих територій або на територію РФ тощо.

Також суд встановив, що рейс MH17 над Донбасом збили з російського ЗРК "Бука" і Росія несе відповідальність за те, що це стало можливим.