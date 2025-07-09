У Хмельницькій області внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок

Інформації про потерпілих немає.

Цієї ночі під час масованої повітряної атаки росіян постраждав і Хмельницький район. Станом на ранок є інформація про пошкодження даху і стіни в приватному будинку.

Інформації про поранених немає. Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін.

"За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району", – сказав він.

За уточненими даними, в небі області збили крилату ракету та дрон.