У Хмельницькій області внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок

Цієї ночі під час масованої повітряної атаки росіян постраждав і Хмельницький район. Станом на ранок є інформація про пошкодження даху і стіни в приватному будинку.
Інформації про поранених немає. Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін.
"За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району", – сказав він.
За уточненими даними, в небі області збили крилату ракету та дрон.
- Усю ніч росіяни атакували різні регіони України дронами і ракетами. Наймасованішу атаку пережив Луцьк і його громада. Там пошкоджено підприємства і гаражний кооператив. Станом на 6 ранку, за інформацією мера міста Ігоря Поліщука, жертв немає.