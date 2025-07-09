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У Хмельницькій області внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок

Інформації про потерпілих немає. 

У Хмельницькій області внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок
Фото: Telegram

Цієї ночі під час масованої повітряної атаки росіян постраждав і Хмельницький район. Станом на ранок є інформація про пошкодження даху і стіни в приватному будинку.

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Інформації про поранених немає. Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін.

 "За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району", – сказав він. 

За уточненими даними, в небі області збили крилату ракету та дрон.

  • Усю ніч росіяни атакували різні регіони України дронами і ракетами. Наймасованішу атаку пережив Луцьк і його громада. Там пошкоджено підприємства і гаражний кооператив. Станом на 6 ранку, за інформацією мера міста Ігоря Поліщука, жертв немає. 
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