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Зеленський: Росія застосувала рекордну кількість ракет і дронів, у збитті допомагали дрони-перехоплювачі

Основним напрямком удару був Луцьк, але наслідки є ще в 10 областях. 

Зеленський: Росія застосувала рекордну кількість ракет і дронів, у збитті допомагали дрони-перехоплювачі
Наслідки атаки
Фото: Єрмак у Telegram

Під час минулої атаки Росія застосувала найбільшу кількість повітряних цілей за добу – 741. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Більшість цілей збили. Для відбиття атаки використовували і дрони-перехоплювачі.

"Застосовувалися наші дрони-перехоплювачі – є десятки збиттів, масштабуємо технологію. Працювали й мобільні вогневі групи – теж маємо десятки збиттів. Дякую всім воїнам за влучність", – сказав президент.

Основний удар ворога був по Луцьку. Пошкодження зафіксовані також у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.

"Це показова атака, і саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції – болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства. Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти", – вважає він. 

  • Росія з кожним тижнем збільшує кількість ракет і дронів, якими б'є по Україні. Минулого тижня вона випустила рекордну на той момент кількість ракет і дронів – 550. 
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