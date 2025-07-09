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Росіяни атакували Луцьк БпЛА, крилатими ракетами та "Кинджалами" (доповнено)

Комбінований удар по Волині.

Росіяни атакували Луцьк БпЛА, крилатими ракетами та "Кинджалами" (доповнено)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Під час нічної масованої атаки росіяни обстріляли Луцьк ударними безпілотниками, крилатими ракетами та аеробалістичними "Кинджалами".

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Про загрозу від різних засобів ураження та роботу протиповітряної оборони повідомив міський голова Ігор Поліщук.

За словами очевидців, у місті лунали гучні вибухи, спалахнули пожежі. 

Станом на ранок відомо про загоряння на території піжприємства та гаражного кооперативу.

"Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень зʼясовується. На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає. Дякуємо Богу! Наша честь, шана і подяка силам ППО", – сказав Поліщук близько 6 години.

Він назвав нинішній повітряний напад наймасованішим для громади.
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