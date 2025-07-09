Росіяни атакували Луцьк БпЛА, крилатими ракетами та "Кинджалами" (доповнено)

Під час нічної масованої атаки росіяни обстріляли Луцьк ударними безпілотниками, крилатими ракетами та аеробалістичними "Кинджалами".

Про загрозу від різних засобів ураження та роботу протиповітряної оборони повідомив міський голова Ігор Поліщук.

За словами очевидців, у місті лунали гучні вибухи, спалахнули пожежі.

Станом на ранок відомо про загоряння на території піжприємства та гаражного кооперативу.

"Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень зʼясовується. На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає. Дякуємо Богу! Наша честь, шана і подяка силам ППО", – сказав Поліщук близько 6 години.

Він назвав нинішній повітряний напад наймасованішим для громади.