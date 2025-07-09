Ліндсі Грем: Сенат скоро розгляне законопроєкт про жорсткі санкції

Не лише проти Росії, але й тих, хто її фінансує.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що верхня палата Конгресу незабаром розгляне законопроєкт щодо запровадження жорстких санкцій проти путінського режиму.

Як написав політик на своїй сторінці у мережі X, "президент Трамп правий щодо ігор, у які грає Путін - час змінювати цю гру".

За словами Грема, документ, за який голосуватиме Сенат, передбачає санкції не лише проти Росії, але й проти тих країн, які, купуючи енергопродукти з РФ, фінансують "путінську військову машину". Йдеться про Китай та Індію.

Сенатор стверджує, що закон "надасть президенту Трампу максимальні важелі впливу".