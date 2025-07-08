Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Київської митрополії УПЦ МП з РПЦ

Предстоятель УПЦ МП Митрополит Онуфрій і глава РПЦ патріарх Московський Кирил під час зустрічів Москві 2020

Сьогодні, 8 липня, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) видала наказ “Про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви”.

Також оприлюднені результати дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості Київської митрополії УПЦ МП з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Зокрема, дослідницька група виявила, що обсяг прав “незалежності і самостійності в управлінні”, наданий РПЦ УПЦ, не означає повної незалежності УПЦ у тому сенсі, який надається 16 автокефальним церквам кіріархальною Церквою. Він може самовільно зменшуватися з боку РПЦ. Конституюючий елемент Статуту про управління УПЦ (Грамота) встановлює входження УПЦ до Вселенського православ’я “через Російську Православну Церкву”. Також не виявлено документів Соборів УПЦ, Соборів Єпископів УПЦ, Священного Синоду УПЦ, які би свідчили про вихід УПЦ зі складу РПЦ.

“Таким чином, КМ УПЦ як центральний виконавчо-розпорядчий церковний орган (релігійний адміністративний центр) УПЦ, що здійснює керівництво єпархіальними управліннями, парафіями, монастирями, духовними школами, братствами та іншими релігійними організаціями УПЦ, входить до структури РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена”, - зазначає ДЕСС.

Крім того у статуті КМ УПЦ та у документах, передбачених статутом КМ УПЦ, а саме у Статуті про управління УПЦ наявні ознаки входження до структури РПЦ.

“Отже, релігійна організація Київська Митрополія Української Православної Церкви (код ЄДРПОУ 21510633) є афілійованою з РПЦ, за ознаками, передбаченими пунктами першим — четвертим частини другої статті 5-1 Закону № 987”, - йдеться у документі.