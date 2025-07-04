Шведські спецслужби підозрюють, що російська церква біля важливого аеропорту країни є прикриттям для шпигунства

У місті Вестерос неподалік від аеропорту Стокгольм-Вестерос у 2023 році відкрили храм Казанської Богоматері, що підпорядковується РПЦ. Після вступу Швеції в НАТО спецслужби вважають, що Росія, ймовірно, використовує храм як платформу для шпигунської та іншої гібридної діяльності, а це може становити загрозу національній безпеці країни, передає France24.

Церкву побудували за 300 метрів біля третьої за завантаженням злітно-посадкової смуги Швеції — колишньої військової бази, яка після вступу Швеції до Альянсу у 2024 році знову набула стратегічного значення. Сьогодні на її території відбуваються регулярні навчання НАТО.

Окрім безпосередньої близькості до об’єкта критичної інфраструктури, експерти звертають увагу і на розташування храму у місті Вестерос — ключовому транспортному вузлі, що поєднує центральну Швецію з Балтійським морем та командними пунктами армії.

Проєкт будівництва ініціював священник Павло Макаренко, який обіцяв звести розкішний храм у традиційному російському стилі, хоча в місті тоді проживало лише близько 100 членів парафії. У 2012 році, незважаючи на застереження спецслужб, муніципалітет дозволив будівництво, включно з 22-метровим шпилем, хоча за правилами через близькість до летовища допустима висота споруд була вдвічі меншою.

Макаренко тривалий час очолював також імпортно-експортну компанію NC Nordic Control AB. У 2021 році шведський суд визнав його винним у фінансових махінаціях із фальшивими рахунками на користь компаній у Росії та Білорусі. Його засудили до умовного терміну, громадських робіт і заборони на підприємницьку діяльність.

Попри це, Служба зовнішньої розвідки РФ нагородила Макаренка медаллю «За бездоганну службу», що, за словами експертів, лише підкріплює підозри у його співпраці зі спецслужбами.

Нині храм захищений високим металевим парканом, обладнаний відеокамерами, на воротах висить табличка «Стороннім вхід заборонено», а телефон, вказаний для зв’язку, не відповідає. Доступ до церкви суворо обмежений, а сам священник повністю зник із публічного простору після запитань про джерела фінансування та зв’язки з російськими спецслужбами.