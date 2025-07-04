Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка оприлюднила деталі знищення окупантів із спецпідрозділу «Барс-Сармат»

Цей підрозділ спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем.

Розвідка оприлюднила деталі знищення окупантів із спецпідрозділу «Барс-Сармат»
ГУР МО
Фото: ГУР МО

4 липня на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Стрілкове Херсонської області ліквідували кількох окупантів, які належали до так званого центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії «Барс-Сармат».  

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Троє осіб перебували в Chevrolet Aveo, яке вибухнуло на околиці Стрілкового.

«Так званий центр “Барс-Сармат” сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем, зокрема БпЛА, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та звʼязку», - уточнили в ГУР.

Керує підрозділом ексглава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін.

В ГУР додали, що до структури російського центру «Барс-Сармат» належать декілька загонів. «Ліквідована група входила до групи «Барс-1», що дислокується в окупованому Генічеську. Ватажок «Барс-1» з позивним «Корсар» ― на ілюстративному фото поруч з Роґозіним», - повідомила розвідка.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies