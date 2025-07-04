Розвідка оприлюднила деталі знищення окупантів із спецпідрозділу «Барс-Сармат»

Цей підрозділ спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем.

4 липня на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Стрілкове Херсонської області ліквідували кількох окупантів, які належали до так званого центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії «Барс-Сармат».

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Троє осіб перебували в Chevrolet Aveo, яке вибухнуло на околиці Стрілкового.

«Так званий центр “Барс-Сармат” сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем, зокрема БпЛА, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та звʼязку», - уточнили в ГУР.

Керує підрозділом ексглава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін.

В ГУР додали, що до структури російського центру «Барс-Сармат» належать декілька загонів. «Ліквідована група входила до групи «Барс-1», що дислокується в окупованому Генічеську. Ватажок «Барс-1» з позивним «Корсар» ― на ілюстративному фото поруч з Роґозіним», - повідомила розвідка.