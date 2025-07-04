ЗМІ: посли ЄС знову не досягли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти РФ

Посли Європейського Союзу під час засідання 4 липня знову не досягли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти РФ.
Про це Суспільному повідомив топдипломат ЄС.
“Ми вже недалеко (до рішення — ред.), але ще не домовилися щодо 18-го пакету санкцій. Наскільки я розумію, в Братиславі були хороші дискусії між делегацією Єврокомісії та Словаччиною, але їм потрібно ще трохи часу”, — сказав топдипломат.
Як пише Суспільне, у межах робочої групи в Братиславі Європейська комісія врахувала низку вимог Словаччини щодо відмови від російських енергоносіїв.
- 30 червня Рада Європейського Союзу продовжила санкції щодо Росії ще на шість місяців – до 31 січня 2026 року.
- ЄС мав затвердити новий пакет обмежувальних заходів минулого місяця, однак санкції заблокували Угорщина та Словаччина.