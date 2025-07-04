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ЗМІ: посли ЄС знову не досягли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти РФ

Топдипломат ЄС відзначив, що "їм потрібно ще трохи часу".

ЗМІ: посли ЄС знову не досягли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти РФ
Фото: detector.media

Посли Європейського Союзу під час засідання 4 липня знову не досягли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти РФ.

Про це Суспільному повідомив топдипломат ЄС.

“Ми вже недалеко (до рішення — ред.), але ще не домовилися щодо 18-го пакету санкцій. Наскільки я розумію, в Братиславі були хороші дискусії між делегацією Єврокомісії та Словаччиною, але їм потрібно ще трохи часу”, — сказав топдипломат.

Як пише Суспільне,  у межах робочої групи в Братиславі Європейська комісія врахувала низку вимог Словаччини щодо відмови від російських енергоносіїв.
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