ХАМАС консультується з іншими палестинськими угрупованнями щодо плану припинення вогню в Газі

Вночі щонайменше 15 палестинців загинули внаслідок ізраїльських ударів по двох наметах, де розміщувалися переміщені особи в Хан-Юнісі на півдні Смуги Гази.

ХАМАС заявляє, що проводить консультації з іншими палестинськими групами, перш ніж надати офіційну відповідь на останню пропозицію США щодо нового припинення вогню в Газі та угоди про звільнення заручників.

Про це пише BBC.

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю вранці, що очікує дізнатися протягом 24 годин, чи погодився ХАМАС на цей план.

Раніше Трамп заявив, що Ізраїль прийняв умови, необхідні для 60-денного припинення вогню, протягом якого сторони працюватимуть над припиненням 20-місячної війни.

Тим часом ізраїльські військові продовжують бомбардувати цілі у всій Смузі Гази. Місцеві журналісти повідомили, що чули вибухи та стрілянину, коли ізраїльські бойові гелікоптери та артилерія завдали удару по південному району Хан-Юніс у п'ятницю вранці.

Вночі щонайменше 15 палестинців загинули внаслідок ударів по двох наметах, де розміщувалися переміщені особи в Хан-Юнісі, повідомила у місцевій лікарні Насера.

Ізраїльські військові поки що не прокоментували удари, але заявили, що їхні сили “діють над ліквідацією військового потенціалу ХАМАС”.

Як пише Reuters, потенційна угода між Ізраїлем та ХАМАСом передбачає поступове звільнення заручників, що залишилися в живих, та повернення тіл загиблих. Для цього документ чітко визначає часові рамки: 1-ий, 7-ий, 30-ий, 50-ий та 60-ий день перемир'я.

Як і раніше, в обмін на бранців Ізраїль відпускатиме засуджених палестинців. Угода не дозволяє при цьому проводити будь-які церемонії чи паради, як це робив ХАМАС. На 10-ий день палестинці мають повідомити точну кількість заручників, які досі перебувають під їхнім контролем, та надати медичні звіти. Ізраїль водночас повинен надати інформацію щодо в'язнів, затриманих після атаки 7 жовтня 2023 року.