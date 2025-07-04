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ХАМАС консультується з іншими палестинськими угрупованнями щодо плану припинення вогню в Газі

Вночі щонайменше 15 палестинців загинули внаслідок ізраїльських ударів по двох наметах, де розміщувалися переміщені особи в Хан-Юнісі на півдні Смуги Гази.

ХАМАС консультується з іншими палестинськими угрупованнями щодо плану припинення вогню в Газі
Фото: EPA/UPG

ХАМАС заявляє, що проводить консультації з іншими палестинськими групами, перш ніж надати офіційну відповідь на останню пропозицію США щодо нового припинення вогню в Газі та угоди про звільнення заручників.

Про це пише BBC.

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю вранці, що очікує дізнатися протягом 24 годин, чи погодився ХАМАС на цей план.

Раніше Трамп заявив, що Ізраїль прийняв умови, необхідні для 60-денного припинення вогню, протягом якого сторони працюватимуть над припиненням 20-місячної війни. 

Тим часом ізраїльські військові продовжують бомбардувати цілі у всій Смузі Гази. Місцеві журналісти повідомили, що чули вибухи та стрілянину, коли ізраїльські бойові гелікоптери та артилерія завдали удару по південному району Хан-Юніс у п'ятницю вранці.

Вночі щонайменше 15 палестинців загинули внаслідок ударів по двох наметах, де розміщувалися переміщені особи в Хан-Юнісі, повідомила у місцевій лікарні Насера.

Ізраїльські військові поки що не прокоментували удари, але заявили, що їхні сили “діють над ліквідацією військового потенціалу ХАМАС”.

  • Як пише Reuters, потенційна угода між Ізраїлем та ХАМАСом передбачає поступове звільнення заручників, що залишилися в живих, та повернення тіл загиблих. Для цього документ чітко визначає часові рамки: 1-ий, 7-ий, 30-ий, 50-ий та 60-ий день перемир'я.
  • Як і раніше, в обмін на бранців Ізраїль відпускатиме засуджених палестинців. Угода не дозволяє при цьому проводити будь-які церемонії чи паради, як це робив ХАМАС. На 10-ий день палестинці мають повідомити точну кількість заручників, які досі перебувають під їхнім контролем, та надати медичні звіти. Ізраїль водночас повинен надати інформацію щодо в'язнів, затриманих після атаки 7 жовтня 2023 року.
  • Одразу після встановлення режиму припинення вогню гуманітарна допомога повинна почати надходити у Газу із залученням ООН та товариства Червоного Хреста/Півмісяця. У перший та сьомий дні перемир'я, після звільнення заручників, Ізраїль зобов'язаний частково відвести війська спершу з півночі, а потім і з півдня Смуги. 
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