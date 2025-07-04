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Німеччина планує купити танків і бойових броньованих машин на 25 мільярдів євро

Країна розглядає можливість придбання до 2500 броньованих бойових машин та до 1000 бойових танків.

Німеччина планує купити танків і бойових броньованих машин на 25 мільярдів євро
виробництво танку Leopard 2
Фото: Krupp MaK Maschinenbau GmbH

Німеччина розглядає можливість придбання до 2500 броньованих бойових машин та до 1000 танків у рамках спільних європейських зусиль зі створення нових бригад НАТО для стримування Росії.

Про це агентво Bloomberg повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

Загальна вартість замовлення може сягати 25 мільярдів євро, але, оскільки переговори щодо закупівель все ще тривають, остаточна сума може бути нижчою.

За словами джерел, замовлення, яке розглядає міністр оборони Борис Пісторіус та вищий генералітет Бундесверу, включатиме до 1000 бойових танків Leopard 2 та до 2500 броньованих бойових машин GTK Boxer. Танки виробляються KDNS та Rheinmetall, а бойові машини – ARTEC, спільним підприємством KDNS та Rheinmetall.

У німецькому міністерстві оборони поки відмовляються коментувати можливе збільшення кількості бойових машин. Очікується, що розпорядження будуть остаточно затверджені найближчими місяцями, а законодавці можуть схвалити це до кінця року.

Незалежно від бойових танків та бойових броньованих машин, Берлін отримав початкове схвалення на початку цього року на закупівлю понад 1000 броньованих модульних машин Patria від однойменного фінського виробника оборонної продукції. Patria замінять застарілий парк броньованих бойових машин Fuchs Бундесверу.

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Компанія з Гельсінкі співпрацює з KDNS та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) для будівництва Patria AMV, і, за словами джерел, вартість замовлення може сягати 2 мільярдів євро. Очікується, що приблизно 90% виробництва буде здійснюватися в Німеччині.

Організація Північноатлантичного договору звернулася до Німеччини з проханням надіслати до альянсу до семи бойових бригад протягом наступного десятиліття. Бойові машини та танки, якщо їх схвалять, оснастять ці сили. Видання зазначає, що нарощування військ відображає зростаючу стурбованість союзників щодо посилення ворожості з боку Росії після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

  • Німеччина планує збільшити витрати на оборону більш ніж на дві третини до 2029 року, випередивши Францію та Велику Британію.
  • У Німеччині розглядають повернення обов'язкової військової служби. Країна скасувала призов у 2011 році. 
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