Мерц назвав постачання Україні ракет Taurus "відкритим питанням"

При цьому Німеччина не стане стороною війни навіть за умови позитивного рішення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спілкування із журналістами заявив, що його уряд вважає постачання ракет Taurus для України "варіантом" та "відкритим питанням".

Як пише "Інтерфакс-Україна", лідер керівної партії ХДС підкреслив, що навіть в разі ухвалення такого рішення Німеччина не стане стороною у війні, оскільки кремлівські наративи про "використання зброї не українськими, а німецькими солдатами" не відповідають дійсності.

За словами Мерца, Taurus - дуже складна система, для обслуговування якої воїни ЗСУ мають пройти навчання, що не може тривати менше пів року. Канцлер сказав, що процес обговорювався в межах коаліції підтримки України та особисто з Президентом Володимиром Зеленським, але жодних навчань ще не проводилося.

Голова уряду також нагадав, що Німеччина вирішила не робити публічних оголошень про зброю, яку вона передає Україні, бо "у Путіна має бути невизначеність, що відбувається у військовому плані".