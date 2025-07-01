Канцлер Німеччини став жертвою дезінформаційної кампанії

У німецькому уряді висловили занепокоєння щодо появи у інформаційному просторі "все більшої кількості відвертої брехні" про канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Як пише Deutsche Welle, експерти дійшли висновку, що проти політика ведеться цілеспрямована кампанія з дезінформації та наклепу, спрямована на дискредитацію його особисто та очолюваної ним партії Християнсько-демократичний союз.

У мережі можна знайти нічим не обґрунтовані твердження, що уряд нібито збирається запровадити податок на школи, збільшити тривалість робочого дня та влаштовувати візити-перевірки додому до працівників, які взяли лікарняний.

Образ Мерца також було використано для просування "огидної фінансової продукції". Канцлера все ще намагаються звинуватити у діях з нібито наркотиками, які були на столі у поїзді, яким він разом з Емманюелем Макроном та Кіром Стармером їхав до Києва.

Підозри щодо організації кампанії наклепів падають на Кремль та ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини", з якою Мерц відмовився співпрацювати у новому скликанні Бундестагу.