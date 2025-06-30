Bloomberg: Росія різко наростила експорт металів до Китаю

За перші 5 місяців 2025 року продажі російських базових металів до Китаю різко зросли, що вказує на зростання економічної залежності Москви від Пекіна.

Про це свідчать дані Trade Data Monitor, пише Bloomberg.

Згідно з даними Trade Data Monitor, який отримує статистику від митної служби Китаю, у травні поставки російського алюмінію до Китаю збільшилися майже на 56% порівняно з травнем минулого року і становили близько 1 млн тонн. Паралельно зросли продажі міді — на 66%, а імпорт нікелю в КНР більш ніж подвоївся.

Росія є основним виробником алюмінію, міді та нікелю. Хоча два її провідні виробники — ПАТ "ГМК "Норильський нікель" та ПАТ "Юнайтед Ко. Русал Інтернешнл" — не перебувають під санкціями США та їхніх союзників, нові російські поставки металу більше не можуть постачатися на Лондонську біржу металів та Чиказьку товарну біржу і підпадають під деякі торговельні обмеження.

У 2024 році Китай став основним торговим партнером Росії, при цьому обсяг двосторонньої торгівлі перевищив 240 млрд доларів.