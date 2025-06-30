«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
ГоловнаСвіт

Bloomberg: Росія різко наростила експорт металів до Китаю

Економічна залежність Росії від Китаю зростає.

Bloomberg: Росія різко наростила експорт металів до Китаю
Фото: EPA/UPG

За перші 5 місяців 2025 року продажі російських базових металів до Китаю різко зросли, що вказує на зростання економічної залежності Москви від Пекіна.

Про це свідчать дані Trade Data Monitor, пише Bloomberg.

Згідно з даними Trade Data Monitor, який отримує статистику від митної служби Китаю, у травні поставки російського алюмінію до Китаю збільшилися майже на 56% порівняно з травнем минулого року і становили близько 1 млн тонн. Паралельно зросли продажі міді — на 66%, а імпорт нікелю в КНР більш ніж подвоївся.

Росія є основним виробником алюмінію, міді та нікелю. Хоча два її провідні виробники — ПАТ "ГМК "Норильський нікель" та ПАТ "Юнайтед Ко. Русал Інтернешнл" — не перебувають під санкціями США та їхніх союзників, нові російські поставки металу більше не можуть постачатися на Лондонську біржу металів та Чиказьку товарну біржу і підпадають під деякі торговельні обмеження.

У 2024 році Китай став основним торговим партнером Росії, при цьому обсяг двосторонньої торгівлі перевищив 240 млрд доларів.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies