Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
ГоловнаСвіт

Хакери атакували Міжнародний кримінальний суд

Це вже друга подібна кібератака на МКС за останні роки. 

Хакери атакували Міжнародний кримінальний суд
Фото: facebook.com/InternationalCriminalCourt

Міжнародний кримінальний суд заявив про виявлення минулого тижня нової, складної та цілеспрямованої кібератаки на свою ІТ-інфраструктуру.

Про це ідеться у заяві МКС.

Відомо, що інцидент стався наприкінці минулого тижня, однак МКС повідомив про нього тільки сьогодні.

У суді заявили, що це вже друга подібна кібератака на МКС за останні роки. Керівництво Суду повідомило, що атаку було оперативно виявлено та нейтралізовано за допомогою існуючих механізмів безпеки. Наразі триває загальний аналіз впливу інциденту, а також вживаються заходи для мінімізації можливих наслідків.

"Ми вважаємо за необхідне інформувати громадськість та держави-учасниці про такі інциденти, а також про наші зусилля з їхнього подолання", – ідеться в заяві МКС.

Суд також наголосив на важливості міжнародної підтримки у сфері кібербезпеки, яка є критичною для забезпечення його здатності реалізовувати основну місію – здійснення правосуддя та притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини, що є спільною відповідальністю всіх держав-учасниць Римського статуту.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies