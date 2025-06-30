Хакери атакували Міжнародний кримінальний суд

Це вже друга подібна кібератака на МКС за останні роки.

Міжнародний кримінальний суд заявив про виявлення минулого тижня нової, складної та цілеспрямованої кібератаки на свою ІТ-інфраструктуру.

Про це ідеться у заяві МКС.

Відомо, що інцидент стався наприкінці минулого тижня, однак МКС повідомив про нього тільки сьогодні.

У суді заявили, що це вже друга подібна кібератака на МКС за останні роки. Керівництво Суду повідомило, що атаку було оперативно виявлено та нейтралізовано за допомогою існуючих механізмів безпеки. Наразі триває загальний аналіз впливу інциденту, а також вживаються заходи для мінімізації можливих наслідків.

"Ми вважаємо за необхідне інформувати громадськість та держави-учасниці про такі інциденти, а також про наші зусилля з їхнього подолання", – ідеться в заяві МКС.

Суд також наголосив на важливості міжнародної підтримки у сфері кібербезпеки, яка є критичною для забезпечення його здатності реалізовувати основну місію – здійснення правосуддя та притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини, що є спільною відповідальністю всіх держав-учасниць Римського статуту.