Іран повідомив, що внаслідок 12-денних бойових дій з Ізраїлем втратив понад 900 людей

Речник судової системи Ірану Ашґар Яханґір заявив, що внаслідок 12-денних бойових дій із Ізраїлем в країні загинули 925 людей. Ці дані озвучили на іранському телебаченні, передає The Guardian.

Серед жертв – 123 жінки і 38 дітей. Понад 70 людей загинули під час удару по в'язниці.

“Протягом 12-денної війни, розпочатої сіоністським режимом проти нашої країни, 935 мучеників були ідентифіковані”, – наводить слова речника Reuters.

Ізраїль повідомляв про 28 загиблих унаслідок іранських ударів.

Минулого тижня сторони за посередництва США домовилися про припинення вогню. Взаємні повітряні удари розпочалися 13 червня, коли Ізраїль оголосив операцію проти іранських ядерних об'єктів. Ударів по трьох таких об'єктах у Ірані завдали й США.

Більше про це – в матеріалі "Американські удари по Ірану: чим завершується «12-денна війна»”.