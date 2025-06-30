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Польща вп'ятеро збільшить виробництво снарядів для гаубиць

Державна оборонна група PGZ отримає 663 мільйони доларів на виробництво. 

Польща вп'ятеро збільшить виробництво снарядів для гаубиць
Ілюстративне фото
Фото: Маріуш Блащак

Польща збільшить виробництво боєприпасів для гаубиць у п'ять разів, оскільки країна прагне зменшити залежність від імпортної зброї та захистити себе від російської загрози на сході.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр державних активів країни Якуб Яворовський.

Він повідомив, що державна оборонна група PGZ найближчим часом отримає 2,4 млрд злотих (663 млн доларів США) державного фінансування для збільшення виробництва боєприпасів великого калібру та вирішення одного з найгостріших дефіцитів оборони Польщі.

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Інвестиції спрямують на збільшення річного виробництва групи 155-мм артилерійських снарядів, які використовуються для гаубиць стандарту НАТО, та 120-мм снарядів для танків. Міністр зазначив, що війна в Україні показала, що "боєприпаси калібру 155 мм відіграють ключову роль на сучасному полі бою та потрібні у великій кількості".

За його словами, метою Польщі у короткостроковій перспективі є значне збільшення внутрішнього виробництва цього типу озброєння, а також незалежність від іноземних поставок і побудова стійкої основи для національної автономії. 

PGZ наразі виробляє близько 30 000 великокаліберних набоїв на рік. Очікують, що фінансування збільшить цю цифру більш ніж у п'ять разів до 150 000–180 000 щорічно протягом трьох років, при цьому виробництво збережеться в Польщі, щоб уникнути залежності від імпортних компонентів.

Яворовський сказав, що Grupa Azoty, найбільший хімічний концерн країни, також запросив державне фінансування для розширення діяльності в секторі боєприпасів, зокрема виробництва порохових зарядів та нітроцелюлози для вибухових речовин. "Азоти" входить до числа компаній, які терміново потребують реструктуризації.

Niewiadów, ще одна вітчизняна оборонна компанія, також звертається за державним фінансуванням для виробництва 155-мм снарядів.

За словами міністра, за попереднього уряду державні компанії накопичили сукупні збитки на суму до 5 мільярдів євро через неефективне управління. Його міністерство подало близько 100 повідомлень до прокурора з вимогою про кримінальне розслідування.

Польща є державою, що найбільше витрачає на оборону в НАТО.На ці потреби у 2025 році мають скерувати еквівалент 4,7% ВВП країни. Однак значна частина цих витрат досі була спрямована на закупівлі з-за кордону, головним чином зі США та Південної Кореї.

Уряд Польщі переключається на вітчизняне виробництво, щоб зменшувати залежність від США та інших іноземних постачальників військової продукції.

У квітні цього року звільнився голова PGZ Кшиштоф Трофіняк. Його відставка збіглася з попередженням голови Бюро національної безпеки Польщі Даріуша Луковського про те, що поточних запасів боєприпасів вистачить лише на один-два тижні бойових дій у разі нападу Росії.

Фінансування PGZ відбувається після схвалення польським парламентом у листопаді минулого року державних інвестицій у розмірі 700 мільйонів євро для зміцнення виробничих потужностей країни з виробництва боєприпасів.

  • Польща разом із п’ятьма іншими країнами Європейського Союзу отримає додаткові кошти за програмою ЄС EDIRPA на закупівлю артилерійських боєприпасів. 
  • Уряд Польщі готує плани евакуації творів мистецтва з державних музеїв за кордон на випадок агресії Росії. 
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