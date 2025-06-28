Французький реактивний ефектор для України
Французький реактивний ефектор для України
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
ГоловнаПолітика

Зеленський нагородив Анджея Дуду орденом Свободи

Нагороду польському президенту дали за заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва. 

Зеленський нагородив Анджея Дуду орденом Свободи
Ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал Зеленського

Президент України Володимир Зеленський нагородив польського колегу Анджея Дуду орденом Свободи.

Про це йдеться в указі №439/2025 на сайті Офісу президента. 

Як зазначено в документі, Анджей Дуда отримав нагороду за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Зеленський підписав указ сьогодні, 28 червня. 

У 2021 році Дуда був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого I ст. за визначний особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

  • Сьогодні, 28 червня, президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом в Україну.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies