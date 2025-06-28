Зеленський нагородив Анджея Дуду орденом Свободи

Нагороду польському президенту дали за заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва.

Президент України Володимир Зеленський нагородив польського колегу Анджея Дуду орденом Свободи.

Про це йдеться в указі №439/2025 на сайті Офісу президента.

Як зазначено в документі, Анджей Дуда отримав нагороду за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Зеленський підписав указ сьогодні, 28 червня.

У 2021 році Дуда був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого I ст. за визначний особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.