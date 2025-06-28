Кабмін затвердив бюджетну декларацію на три роки

Документ передбачає два сценарії - продовження війни та її завершення.

Міністерство фінансів повідомило про затвердження Кабінетом Міністрів України бюджетної декларації на 2026-2028 роки - документа про головні параметри та орієнтири бюджетної політики держави у середньостроковій перспективі.

У декларації містяться погоджені з розпорядниками коштів та Міжнародним валютним фондом показники доходів та фінансування бюджету: мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, граничні видатки тощо.

Документ має два прописаних сценарії розвитку подій: якщо безпекова ситуація в Україні поліпшиться, то буде використано прогноз Мінекономіки щодо економічного і соціального розвитку держави. Якщо ж повномасштабна війна продовжиться, то в уряді обіцяють, що видатки на сектор безпеки та оборони не зменшаться порівняно з 2025 роком.

Кабмін підкреслив, що безпекові витрати залишатимуться пріоритетними за будь-якого розвитку подій у 2026 році і надалі.

Бюджетну декларацію далі має схвалити Верховна Рада.