Трамп може розглянути можливість повторного бомбардування Ірану

Також він відмовився від плану послаблення санкцій проти Тегерану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути можливість повторного бомбардування Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Дональд Трамп різко розкритикував Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який заявив, що Іран “дав ляпаса Америці”, здійснивши атаку на американську базу в Катарі. Також Хаменеї заявив, що Іран ніколи не здасться.

У відповідь Трамп заявив, що пощадив життя Хаменеї.

“Його країну було знищено, його три зловісні ядерні об'єкти були ЗНИЩЕНІ, і я ТОЧНО знав, де він переховується, і не дозволю Ізраїлю чи Збройним силам США, безумовно, Найвеличнішим і Наймогутнішим у світі, позбавити його життя”, – написав Трамп у соціальній мережі, і додав, що врятував Хаменеї “від дуже поганої смерті”.

Трамп також сказав, що відмовився від можливого зняття санкцій з Ірану, щоб дати йому шанс на швидке відновлення.