Трамп назвав саміт НАТО в Гаазі "найпродуктивнішим в історії"

Президент США Дональд Трамп прокоментував саміт НАТО, який відбувся 24–25 червня в Гаазі.
"Вчорашній саміт НАТО був величним, найбільш об’єднаним і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами", - написав Трамп.
Він наголосив, що “домовленість про 5% надає НАТО реальну силу!”
- Лідери країн НАТО зобов'язалися до 2035 року почати інвестувати 5% свого ВВП в оборону "для виконання наших індивідуальних і колективних зобов'язань".
- Іспанія домовилася з НАТО про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запевнив, що Іспанія може виконати всі свої зобов'язання перед НАТО щодо персоналу та обладнання, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.
- Трамп хоче покарати Іспанію за відмову виконати цільовий показник витрат НАТО на оборону в 5% ВВП. Для цього президент США хоче використати торговельну угоду.