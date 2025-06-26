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Трамп назвав саміт НАТО в Гаазі "найпродуктивнішим в історії"

Президент США згадав про домовленість членів НАТО щодо виділення 5% ВВП на оборону. 

Трамп назвав саміт НАТО в Гаазі "найпродуктивнішим в історії"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп прокоментував саміт НАТО, який відбувся 24–25 червня в Гаазі.

"Вчорашній саміт НАТО був величним, найбільш об’єднаним і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами", - написав Трамп.

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Він наголосив, що “домовленість про 5% надає НАТО реальну силу!”

Трамп назвав саміт НАТО в Гаазі &quot;найпродуктивнішим в історії&quot;
Фото: скріншот
Трамп назвав саміт НАТО в Гаазі "найпродуктивнішим в історії"

  • Лідери країн НАТО зобов'язалися до 2035 року почати інвестувати 5% свого ВВП в оборону "для виконання наших індивідуальних і колективних зобов'язань". 
  • Іспанія домовилася з НАТО про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запевнив, що Іспанія може виконати всі свої зобов'язання перед НАТО щодо персоналу та обладнання, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.
  • Трамп хоче покарати Іспанію за відмову виконати цільовий показник витрат НАТО на оборону в 5% ВВП. Для цього президент США хоче використати торговельну угоду.
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