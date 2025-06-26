Президент США згадав про домовленість членів НАТО щодо виділення 5% ВВП на оборону.

Президент США Дональд Трамп прокоментував саміт НАТО, який відбувся 24–25 червня в Гаазі.

"Вчорашній саміт НАТО був величним, найбільш об’єднаним і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами", - написав Трамп.

Він наголосив, що “домовленість про 5% надає НАТО реальну силу!”

Фото: скріншот Трамп назвав саміт НАТО в Гаазі "найпродуктивнішим в історії"